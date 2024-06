Slavni turski šarmer za male je ekrane prikovao gledateljice širom svijeta, evo što bi bio da nije glumac!

Glavni glumac turske serije Divlje srce, je Halit Ozgur Sari. Slavni turski šarmer za male je ekrane prikovao gledateljice širom svijeta, a nama je otkrio kako umalo da nije postao glumac. Studirao je nešto sasvim drugo. Za In magazi je priznao i da je veliki emotivac, a uskoro planira posjetiti i Hrvatsku.

Turska serija Divlje srce s lakoćom je stekla brojne obožavatelje u više od 40 zemalja. Ni Hrvatska nije iznimka. U središte zanimanja dospio je i ovaj turski šarmer, glavni glumac serije, Halit Ozgur Sari.



''Prvo ovo moram reći – mislim da slava i izlaženje na kraj s tim nemaju nikakve veze. Ionako nemam neki društveni život. Naporno radim, a nakon završetka idem kući i odmaram se. Vremena za druženje imam samo na odmoru ili kad ne radim. Slavu ne gledam kao nešto s čim treba izaći na kraj'', govori Halit.



Iako danas ima hordu obožavateljica, Halit umalo da nije postao glumac. Studirao je ekonomiju.



''Jako sam rano shvatio da želim biti glumac. Rano sam otkrio taj plamen u sebi, ali... Da to neće biti nešto vezano za ekonomiju, da neću moći obavljati uredski posao ili da je to nešto vezano za kontrolu novca... Kako da kažem? Ukratko, shvatio sam da neću moći biti činovnik. Kad sam to shvatio, govorili su mi da oduvijek imam puno energije. Znate kako kažu: Baš si energičan, moraš biti zabavljač. Iako to nema veze jedno s drugim. U meni je bio plamen, samo sam ga ja kasno primijetio'', kaže Halit.



Ova turska hit serija nije samo zabava koja će vas prikovati uz male ekrane. Nosi i dublju poruku.



''U Divljem srcu ima svega. Šaljemo puno društvenih poruka, rabimo puno motivacijskih trenutaka. Brinemo se da ljudi zadobiju povjerenje u sebe. Šaljemo poruku da smo protiv nasilja nad ženama. Puno toga radimo u ovoj seriji. Nije nam cilj samo jedna poruka. Ako mi kažete da volite samo jednu karakteristiku, u redu, ali u seriji ima svega. Imamo stvarni život. To je sve. Tako je jednostavno'', kaže.



Upravo su emocije ključ uspjeha turskih serija diljem svijeta.



''Cilj je da podijelimo osjećaje koje osjetimo u tom trenutku. To je

svojstveno nama Turcima. Mi smo srdačni ljudi. Kad se smijemo, gušimo se od smijeha. Kad plačemo, zbilja... Reći ću u svoje ime. Ja sam čovjek koji izgleda strogo, ali kad plačem, počnem plakati poput malog djeteta. U svom životu. To dijeljenje osjećaja, ta sloboda... Kako da to opišem? Nema uzroka. Ponovit ću. Bazen osjećaja jest jako širok'', kaže.



A zna li Halit ponešto i o Hrvatskoj?



''Da, nego što da znam. Posebice želim posjetiti hrvatsku obalu jer sam čuo da je savršeno čisto. Vidio sam i slike na internetu. Jedanput sam imao namjeru otići, ali nisam uspio. Bio sam zauzet, morao sam otići nekamo drugamo. Ali ako me pozovu, uskoro želim doći. Ovo sam namjerno tebi rekao'', rekao je Halit.



Halita svakako uskoro očekujemo u Hrvatskoj. Možda se već ovog ljeta, na radost brojnih obožavateljica, okupa u Jadranskom moru.



''Pozdrav, Hrvatska. Ja sam Halit Ozgur Sari, Jaman Ali iz serije Divlje srce. Ne propustite Divlje srce na Novoj TV. Šaljem velike pozdrave gledateljima IN Magazina'', poručio je.

