Hauser nam je otkrio ima li u njegovom životu netko poseban i što je najromantičnije što je napravio za neku ženu!

Na posljednjem albumu jednog od najpoznatijih bendova svih vremena našlo se jedno domaće ime. Naime, suradnja s grupom U2 samo je još jedna stavka u bogatom životopisu Stjepana Hausera. Surađivao je s brojnim svjetskim zvijezdama, no Hauser kao najveće ime ističe ono koje je, kaže, najviše zadužilo domaću estradu. Sluša li uopće hrvatsku glazbu, u kakvim je odnosima s Lukom Šulićem i zašto ga prati glas ''zločestog dečka'', ispitala je Sanja Jurković za In magazin!

Nakon brojnih suradnji sa svjetski poznatim glazbenicima, Stjepan Hauser u svoj je životopis dodao još jednu.

Pogledaj i ovo Bogata glazbena lista Hauser započeo prvu samostalnu europsku turneju rasprodanom arenom u Budimpešti!

''U2 je takav bend mističan. Odrasli smo uz te njihove pjesme. I eto, kad je došao poziv od Bona za suradnju to je stvarno bilo, po ne znam koji put, ostvarenje dječačkog sna. Tako da sam toliko počašćen da sam imao priliku surađivati s praktički svim živućim legendama'', govori Hauser te dodaje:



''Osjećaj je fenomenalan jer to je najbolji mogući kompliment koji možeš dobiti.

Tko ga se zapravo najviše dojmio?

''Mi smo najviše vremena proveli s Eltonom Johnom, putujući po svijetu 3, 4 godine. On je zapravo nevjerojatno velikodušan čovjek, voli uveseljavati ljude, voli poklanjati poklone, jako je velikog srca, voli pomagati, pa nama je pomagao u početku karijere. Ali moj favorit osobni je naš Oliver jer Oliver je… Svi su oni legende, ali Oliver je nešto posebno. Tu je, naš, taj njegov glas te vuče u te krajeve u djetinjstvo, miris mora, galeb, to je nešto što je nezamjenjivo'', ispričao je Oliver.

A nakon brojnih svjetskih pozornica, pred domaćom će publikom zasvirati 25. listopada, i to prvi put samostalno. Hoće li biti čudno bez Luke?

''Ma ne, sad imam još više društva jer imam jako puno muzičara na stageu iza mene'', otkrio je.

Sad kad su se dojmovi slegli, kako sad gleda na cijelu tu situaciju? Je li sad sve onako kako treba biti?

''Da, to je bio jedan stvarno prekrasan period našeg života, deset godina proputovali svijet ne znam koliko puta. I sad jednostavno je došlo to vrijeme da svatko krene nekim svojim putevima'', kaže Hauser.

U kakvim odnosima su on i Luka ostali?

''Mi smo uvijek bili u odličnim odnosima, mi smo prijatelji, zajedno smo proveli jedan važan period našeg života, jednih prekrasnih deset godina i sad smo bolji nego ikad jer on napokon može biti doma, posvetit se obitelji, a ja mogu biti još luđi nego prije, svi sretni i zadovoljni. Super je sve, tako se sve odvilo prirodno i normalno, nije bilo nikakvih tenzija. Jednostavno je takav tijek događaja došao prirodno'', govori Hauser.

Čuju li se i danas?

''Da, tu i tamo'', rekao je.

I dok Hauser neumorno putuje svijetom i puni dvorane, Luka čeka četvrto dijete.

''On je rekao kad ja neću, mora on nadoknaditi. Balans, sve je balans.

Evo, ja čekam prvo, kao što vidite, ali još je rana trudnoća, koliko je prošlo, mjesec? Dva? A on čeka već četvrto! Ja mislim da si on radi kvartet da si smanji troškove. Slovenac, kaj da ti velim…'', šali se Stjepan.

Njegov dom je, kaže, cijeli svijet, a sebe u šali često naziva beskućnikom koji ne može zamisliti život na jednoj adresi.

''Moja misija je da širim glazbu i ljubav po svijetu i zapravo ne želim nigdje ostati duže od par dana'', kaže.

Ali da se baš mora skrasiti?



''Ajoj, sigurno negdje uz mora gdje je uvijek lijepo i toplo. Volim tišinu i mir iako se to možda ne vidi na van jer sam na stageu hiperaktivan i lud, a u privatnom životu volim da je mirno i tiho'', kaže.

Koja je zapravo možda najveća predrasuda o njemu koju je čuo ili se s njom susreo?

''Hmmm, ne znam ja uopće kako mene ljudi doživljavaju. Sva sreća, haha…'', kaže.

No mediji ga često nazivaju ''zločestim dečkom' među instrumentalistima.

''To ''zločesti'', to je dobar zločest zapravo, tako bi se ja opisao. Trik pitanje, kaj da odgovorim na to? Moj život je zbilja film, ne znam ako ste gledali James Bond, to je film o meni zapravo, samo što osim pištolja koristim gudalo, ali sve drugo je James Bond, ukrali su mi životnu priču i napravili film'', objasnio je.

Znači li to da su onda i žene tu ili..?



''Eh... Čelo je moja dama koja je uvijek uz mene, ne bi je nikad prevario. S nekim drugom violinom'', kaže.

Ima li netko poseban trenutno u njegovom životu?

Nema. Čelo je jedino koje je uvijek tu. Koje se ne mijenja.

Smatra li se romantičnim tipom?

''Apsolutno'', rekao je.

Što je najromantičnije što si ikada napravio za neku ženu?

''Za neku ženu? Svašta. Napunio sam cijeli bazen tisućama i tisućama latica ruža i onda sam joj svirao serenadu'', otkrio je.

A na pitanje zna li pjevati, Hauser spremno odgovara:

''Che bella cosa, evo, vi procijenite'', poručio je.

A kako pjeva možete čuti u prilogu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Fani Stipković u 41. godini čeka prvo dijete, sretnu vijest objavila je u predivnom videu!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Razvodi se jedna od najljepših Hrvatica poslije samo godinu i pol braka: ''Pokušali smo ga spasiti, ali želim reći...''