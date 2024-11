Stjepan Hauser objavio video, Celine Dion obasula ga komplimentima: ''Impresionirana sam kako...''

Stjepan Hauser na svojim društvenim mrežama prisjetio se susreta sa Celine Dion ovog lipnja, evo o čemu su razgovarali.

Nakon što je hrvatski violončelist Stjepan Hauser održao koncert u Las Vegasu kojemu je nazočila i svjetska glazbena diva Celine Dion, njih dvoje poslije njegova nastupa obavili su razgovor u jednoj prostoriji.

Nakon što su obavili razgovor, Stjepan i Celine zajedno su se fotografirali, potom su čak napravili i zajedničko srce, a pjevačica ga je upoznala i sa svojom obitelji.

Stjepan se sada tog susreta prisjetio i ponovno podijelio videozapis na Instagramu. Evo kako ga je Celine nahvalila.

''Velika sam obožavateljica. Ovo mi je ogromna čast'', rekla je na početku.

''Impresionira me kako prelazite od AC/DC-a do najljepše klasične glazbe. Svaki put kada vas vidim da svirate, zvuči toliko posebno da mi je teško pronaći riječi. Imate orkestar oko sebe i vi ste glavni. Na vašem licu vidi se toliko emocije i strasti. Fascinirate me. Pratim vašu karijeru, hvala vam što ste odvojili vrijeme za upoznavanje'', rekla mu je Dion.

U njezinu čast Stjepan je na koncertu odsvirao pjesmu "My Heart Will Go On", prepoznatljivi soundtrack filma "Titanic" koji je ona snimila, a njegova izvedba kultne pjesme posebno je dirnula pjevačicu, koju su preplavila emocije, a kad je pjesma završila, ustala je i zapljeskala Hauseru. Kad je shvatila da publika plješće i njoj, počela se okretati i zahvalila im je te poslala nekoliko poljubaca.

