Pogledajte Instagram objave djevojke koja je zbunila pa oduševila žiri Supertalenta, prati ju čak i Petar Grašo!

Kandidatkinja Dunja Petković u showu Supertalent pokazala je svoj besprijekorni smisao za humor izvodeći komičnu autorsku pjesmu.

Dunja Petković u Supertalent je došla iz Beograda, a iako je njen nastup na prvu zbunio žiri i gledatelje jer su svi mislili da ne zna dobro pjevati, ona je ostatkom svoje izvedbe sve itekako nasmijala.

Otpjevala je autorsku pjesmu o parkingu i sve vozače nasmijala do suza, a za sebe je u predstavljanju rekla:

''Poznata sam kao Dunjevača, do milijun mi fali 920 tisuća pratitelja. Oduvijek sam pratila talent show i oduvijek sam htjela emotivni tužni prilog s muzikom i tužnom i životnom i pričom i onda se žiri nada da će to proći dobro i onda bude dobro i ode viralno, tako da bih ja voljela da imam jedan takav prilog. Ja ću sad da krenem svoju tužnu priču, a vi stavite tužnu muziku. Imam starijeg brata i mlađu sestru, i to me je jako povrijedilo i utjecalo na mene. Pobjedu ne očekujem pošto ne pobijedim ni u jambu, uspijem kad mi se omakne.''

Mi smo pogledali njen Instagram, a evo što smo tamo zatekli.

Dunja je od snimanja audicijskog nastupa dobila još pratitelja pa ju tako sada prati 40 tisuća. Koliko je njen humor dobar pokazuje činjenica da je za nju čak čuo i Petar Grašo koji ju prati.

Njen zaštitni slogan je ''Dunja pričali smo o ovome'', a osim što pjeva svoje autorske pjesme, često snima i urnebesne situacije u kojima ju netko drugi upozorava da nešto nije napravila dobro.

Svira gitaru, klavir, a kako se vama svidio njen nastup u Supertalentu, recite nam u anketi.

