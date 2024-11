Kako je ova djevojka osvojila Hrvate? Težak život nije ju slomio, išla je za svojim ciljem

Društvene mreže pune su komentara na nastup mlade Tamie Šeme koja je akrobacijama na svili zaslužila zlatni gumb.

Fantastična akrobatkinja Tamia Šeme oduševila je žiri showa Supertalent u osmoj epizodi i dobila zajednički zlatni gumb žirija.

Oduševljenje njenim nastupom nitko nije skrivao, a evo komentara gledatelja čijih su reakcija pune društvene mreže.

''Najbolji nastup ove sezone, treba biti pobjednica'', ''Vrijedno svake pohvale i ovo je talent, bravo djevojko'', ''Senzacionalno, fantastično, zasluženi zlatni gumb'', ''Koja lijepa cura, bravo'', ''Daleko najbolja od svih do sada'', ''E ovo je jedan od najozbiljnijih kandidata za ovogodišnju pobjedu'', ''Možete ju odmah proglasiti pobjednicom što se mene tiče'', ''Maestralan nastup'', ''Ne morate dalje ni emitirati, imamo pobjednicu'', samo su neki od tisuća mišljenja gledatelja.

Inače, Tamia je odrasla bez svog oca. Zadnji put vidjela ga je sa svojih 10 godina, a cijeli život trpi zlostavljanje zbog svoje boje kože.

''Živim s mamom, otac mi fali, da ga danas sretnem htjela bih da me upozna s polubraćom i polusestrama i htjela bih da bude ponosan na mene za sve što sam uradila dosad i sve što ću uraditi. Počeci su bili teški jer za ovaj sport trebaš imati visoki strop. U konjušnici sam vješala prvu svilu, ali to su uvijek bili moji snovi da iz te konjušpnice dođem do nečeg više, ne dolazi sve samo. Trebaš sam sebe nekako gurnuti da uradiš nešto što hoćeš'', rekla je u predstavljanju.

