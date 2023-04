Andrea Šušnjara zaplakala pred kamerama IN magazina: ''Kad poželim čuti njezin glas, upalim video na mobitelu''

Jedna od naših najuspješnijih pop-grupa, grupa Magazin, održala je koncert nakon pola godine u rodnom Splitu. Stariji članovi benda priznali su koja od sedam pjevačica nosi posebno mjesto u njihovim srcima. Sadašnja pjevačica Andrea Šušnjara otkriva zašto je odbila inozemnu karijeru, a saznajte i zašto je uvijek nasmijana Splićanka pustila suzu pred kamerama IN magazina.

Splitski koncert grupa Magazin otvorila je himnom svih neudanih žena i stihovima ''Još se ne bi udala''. Iako je zbog potrebe snimanja spota spomenute pjesme Andrea Šušnjara obukla vjenčanicu, na temu braka i potomstva malo tko je propitkuje.

''Normalno da bih to voljela jednoga dana, ali moram priznati da nisam baš tako odgojena. Sad moraš ići u školu, sad se moraš udati, sad moraš roditi. Inače sam dijete razvedenih roditelja, tako da želim biti sto posto sigurna, kada se jednoga dana to dogodi, da je to ono pravo'', govori Andrea.

U bogatu glazbenu povijest grupe Magazin i Andrea je utkala 13 godina, a nakon toliko vremena jako dobro zna zašto joj je u prvim redovima publike draže vidjeti pripadnice nježnijeg spola.

''Zato što su glasnije, jače, volim s njima ostvariti tu neku komunikaciju. Ali ima i momaka koji su onako poprilično hrabri, moram priznati da pjevaju sa mnom od početka do kraja cijeli koncert'', priča Andrea.

Andrea je diplomirala predškolski odgoj unatoč teškoj bolesti, a za akademske uspjehe zahvaljuje majci Dolores, koja je prije dva desetljeća odbila ponudu za njezinom inozemnom karijerom.

''Kada sam upoznala Tončija Huljića, imala sam 16 godina, on je mene i mamu pozvao na sastanak i ponudio mi je karijeru u Londonu. Oči su mi se otvorile, ono, vau, to je to, to sam čekala cijeli život. Onda je mama rekla 'ne, ne, gospodine Huljić, neka ona prvo završi školu, lako će ona pjevati''', priča Andrea.

Na kraju se ta odluka pokazala ispravnom jer danas ponosno nosi titulu najdugovječnije i najobrazovanije pjevačice Magazina. Međutim, zbog toga nema povlastice u svom muškom kolektivu.

''Ja sam vam bauštelac zapravo u Magazinu, to je teški rad, rad, rad… To je, rekla bih, daleko od nekog glamura kakvim ga ljudi zamišljaju. Teško je nekada biti žena u kolektivu muškaraca'', priča Andrea.

Pogotovo za nježnu Andreu, koja prolazi teško emotivno razdoblje zbog nedavnog gubitka bake Marije, koja joj je bila sve na svijetu.

''Ah, još uvijek nemam filing da nema drage osobe koja mi je bila sve u životu, to je moja majka, baka, prijateljica, fan, sve. Često gledam, hvala Bogu pa postoji moderna tehnologija, videa i slike. Tako da je imam sa sobom na mobitelu stalno, kada poželim čuti njezin glas, upalim video na mobitelu'', priznaje Andrea.

Unatoč svemu što je prošla, uvijek nasmijana pjevačica nastavlja u svom prepoznatljivom stilu, vjerujući kako je u budućnosti čeka još puno sretnih trenutaka. Prisjetila se jednog prije 13 godina, kada je Hrvatsku s Igorom Cukrovom predstavljala na Eurosongu.

''Nama je jako teško kao maloj državi tamo uopće ostvariti ikakav rezultat. Let 3 je napravio već sada veliki posao, teško je uopće da te primijete jer u moru svih čudesa koja se događaju uvijek moraš biti poseban, a svi su posebni na svoj način. Ja se tu više ne pronalazim. Malo sam u penziji sa svojim magazincima'', govori Andrea.

Većina njihovih hitova dolazi iz radionice bračno-glazbenog para Huljić, koji su nedavno postali baka i djed. Andrea smatra kako unučica Alba i njihova nova životna uloga nisu razlozi zašto već više od godinu dana nemaju novi singl.

''Svi su se malo ulijenili, a ja još uvijek nisam toliko stara. Ja sam u naponu snage, ja bih radila duplo. A svi oni polako, ne treba nam nova pjesma, imamo ih dovoljno. Ja stvarno želim i iščekujem novu pjesmu i nove projekte'', govori Andrea.

Možemo se samo nadati da će se njezine riječi ostvariti, ali u jedno smo sigurni - pjevačicu po osmi put Magazin neće lako promijeniti. Potvrdili su to najstariji članovi legendarnog sastava, ističući kako Andrea ima posebno mjesto u njihovim srcima.

''Najbolja definitivno, mogu me svi mrziti, ali najbolja'', zaključio je Željko Baričić.

''Slažem se s kolegom'', dodao je Nenad Vesanović.

Složni su Keko i Željko kako se još uvijek, i nakon četiri desetljeća provedenih na pozornici, nisu umorili, a puno toga su prošli skupa.

''Ne možeš se umoriti od ovoga, ne svira se baš previše, u ona vremena smo imali turneje po tri-četiri mjeseca, a sad je puno lakše'', kaže Željko.

''Fali nam kad ne sviramo, fali nam muzika i jedva čekamo da se vratimo na binu, a dokle će trajati, dobro je. Kao Hajduk - Magazin živi vječno, eto'', dodao je Nenad.

Sudeći po reakcijama bez generacijske publike koja magazince na koncertima vjerno prati poput nekog velikog zbora, Kekove riječi zasigurno će se i ostvariti.

