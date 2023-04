Procurile eksplicitne fotografije bivše srpske košarkašice, koju smo gledali i u Survivoru: "U pitanju je osveta mog bivšeg"

Milica Dabović oglasila se na društvenim mrežama povodom curenja njezinih eksplicitnih fotografija u javnost.

Bivša srpska košarkašica Milica Dabović (41), koju smo gledali u prošloj sezoni showa "Survivor", prolazi kroz teške trenutke.

Naime, Twitterom se šire fotografije na kojima je popuno gola, a Milica tvrdi da zna tko ih je plasirao u javnost.

"U pitanju je osveta mog bivšeg" objasnila je Milica za Blic.rs. "Napravio mi je pakao", istaknula je.

Nakon toga se oglasila na svojem službenom profilu na Instagramu.

"Mislila sam da sam u životu stvarno sve prošla i doživjela, da sam uradila mnoge glupe stvari i povukla katastrofalne poteze. Mislila sam da sam sve to debelo platila i da sam negdje otplatila taj dug, taj danak mojoj naivnosti, mojoj silnoj želji da kao i svaka žena uljepšam stvari i pokušavam gajiti nešto što je davno uvenulo. Mislila sam da je noć konačno prošla i da su za mene došli novi dani jer sam poslije svega lošeg što sam doživjela promijenila sve.. ali na žalost svoje greške i dalje plaćam, i to uvijek najviše cijene. Znate me svi, nema te stvari koja o meni nije rečena i napisana, znate koliko me ni mediji nikada ne štede, kažu da sam im dobar materijal, da se dobro prodaju vijesti o meni.. nikada nisam tužila, niti davala demante, jednostavno nije me zanimalo tko će što napisati ili objaviti", započela je Milica svoje poduže priopćenje pa je uputila molbu pratiteljima.

"Sada vas prvi put molim da ne date prostora ovakvim jadnicima, da ne dozvolite da ovo postane oružje muškaraca kako bi ponizili onu koju su do jučer voljeli najviše na svijetu, da im ne dozvolite da se ovako osvećuju, jer ovo je zaista naj primitivniji mogući oblik ljudskog postojanja. Taman kada pomislim da je list koji sam okrenula konačno donio mir i stabilnost dogodi se neki duh prošlosti. Dogodi se osoba koja iskoristi sve tvoje slabosti, dogodi se muškarac koji iz svoje nemoći uradi neoprostivo, pokaže koliko je zaista mali. Zamislite koliko trebate biti jadni i očajni da podijelite fotografije nečije intime? Ali nažalost živimo u vremenu kada je i ovaj oblik nasilja nad ženama nekažnjen. Kod nas je sve nekako poremećeno, mi smo navikli da je žena uvijek kriva, a epitet kurva svakodnevica.. Zamislite što bi bilo da žene objave sve fotografije spolnih organa muškaraca koje su dobile iz čista mira - ali s imenom i prezimenom! Zamislite koja bi to kataklizma bila, skandala, razvoda i nasilja. Ja i dalje stojim podignute glave, borim se za svoje ideale i radim najbolje što znam. Ne kažem da sam bezgrješna i ne znam takvu osobu, ali vas molim za fer play. Mi žene trebamo se držati zajedno, ovo je era nekih puno pokvarenih muškaraca, ovo je era velikog nasilja nad ženama, ovo je društvo primitivaca, čast izuzecima", poručila je Milica te je dodala i kako je slučaj je prijavila Tužilaštvu i sada čeka dalje korake.

Od pratitelja je dobila veliku podršku i mnogi su njezino priopćenje podijelili i na svojim društvenim mrežama.

Milica je ranije otvoreno govorila o nasilju koje je pretrpjela od dvojice ljubavnih partnera, od kojih je jedan otac njezina djeteta.

Inače, bivša košarkašica krajem prošle godine pridružila se stranici za odrasle Only Fans, čime se sama pohvalila na društvenim mrežama.

