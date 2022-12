Legendarna srpska košarkašica nedavno se pridružila stranici za odrasle, a sada se skinula do kraja!

Bivša srpska košarkašica Milica Dabović javnost je šokirala priznanjem da je otvorila profil na platformi Only Fans, a sada je pratitelje počastila fotografijom na kojoj je potpuno gola.

Bivša srpska košarkašica Milica Dabović bila je tema regionalnih medija nakon što se pohvalila da je otvorila svoj profil na platformi Only Fans.

Ove godine gledali smo je i u showu ''Survivor'', a svoje odrasle pratitelje sada je počastila fotografijom na kojoj je potpuno gola.

Voli vas riba ispod prosjeka'', napisala je Milica u opisu fotografije koju je objavila na svojem profilu na Twitteru i na kojoj je golu stražnjicu pokrila emotikonom.

"Odlučila sam vam uslišiti želje. Volim se slikati, volim svoje tijelo tako da sve slike od sada idu tamo. Još jedan skandal manje-više. Pala je i oklada da ću imati 1000 subscribera za 48 sati", napisala je na svojem profilu na Twitteru početkom studenog i izazvala lavinu reakcija.

"Muškarci, većina, oduševili ste me! Tko razumije, shvatit će. Tek sada shvaćam koliko je žena ženi najveći neprijatelj! Ja kada nemam što lijepo za reći, šutim. Do 40. sve što sam radila osudili ste, razlika je što mi sada ništa ne možete, ni da me poljubite u ovo slatko dupe", poručila je kritičarima.

Inače, Milica iza sebe ima zavidnu košarkašku karijeru tijekom koje je bila europska prvakinja, a osvojila je i brončanu medalju na Olimpijskim igrama. U showu "Survivor" dogurala je do samog finala, u kojem je izgubila od Stefana Nevistića, koji je odnio pobjedu u crvenom timu, dok je u plavom pobijedila Nevena Blanuša.

