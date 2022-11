Legendarna srpska košarkašica pridružila se stranici za odrasle: "Odlučila sam vam uslišiti želje, još jedan skandal manje, više"

Milica Dabović pohvalila se da je napravila profil na stranici Only Fans pa izazvala podijeljene reakcije.

Bivša srpska košarkašica Milica Dabović (40), koju smo ove godine gledali i u showu "Survivor", pridružila se stranici za odrasle Only Fans, čime se pohvalila na društvenim mrežama.

"Odlučila sam vam uslišiti želje. Volim se slikati, volim svoje tijelo tako da sve slike od sada idu tamo. Još jedan skandal manje, više. Pala je i oklada da ću imati 1000 subscribera za 48 sati", napisala je na svojem profilu na Twitteru i izazvala lavinu reakcija.

Ups i did it! 🥰🥰🥰 https://t.co/BTvIwzV4DJ — MILICA DABOVIC (@MILICADABOVIC13) October 31, 2022

"Hoće li biti golotinje?", "Bravo legendo", "Totalna podrška", "Ako može neka slika gratis?", "Samo naprijed", pisali su joj oduševljeni pratitelji, no bilo je i mnogo negativnih komentara.

"Muškarci, većina, oduševili ste me! Tko razumije, shvatit će. Tek sada shvaćam koliko je žena ženi najveći neprijatelj! Ja kada nemam što lijepo za reći, šutim. Do 40. sve što sam radila osudili ste, razlika je što mi sada ništa ne možete, ni da me poljubite u ovo slatko dupe", poručila je kritičarima.

Inače, Milica iza sebe ima zavidnu košarkašku karijeru tijekom koje je bila europska prvakinja, a osvojila je i brončanu medalju na Olimpijskim igrama. U showu "Survivor" dogurala je do samog finala, u kojem je izgubila od Stefana Nevistića, koji je odnio pobjedu u crvenom timu, dok je u plavom pobijedila Nevena Blanuša.

