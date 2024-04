Tko su najveći povratnici Hollywooda? Donosimo ispovijesti glumaca koji su nestali na vrhuncu slave, no vratili su se uspješniji nego ikad!

U industriji snova, ništa nije nemoguće, pa čak ni povratak pod reflektore nakon više od dva desetljeća. U našoj idućoj holivudskoj priči donosimo ispovijesti glumaca, od kojih su neki na vrhuncu slave nestali sa scene, da bi se vratili uspješniji nego ikad. Neki su pobijedili klasične predrasude industrije, neki ovisnosti, neki čak i bolest, a danas su prava inspiracija

Nije nikakva rijetkost u Hollywoodu da vaših pet minuta pod reflektorima, bude doista samo pet minuta, nakon čega se svjetla naglo gase. Dogodilo se to brojnim glumicama i glumcima, no neki su uspjeli pronaći svoj put natrag. Poput Jennifer Coolidge. Njezino lice možda najviše pamtite iz "Američke pite" ili pak "Plavuše s Harvarda", no u mladosti opsjednutoj mašineriji, to je lice počelo blijediti s ekrana, da bi doživjela svoj velik povratak u seriji "Bijeli lotus", te odnijela dva Emmyja i Zlatni globus.

"Kad sam saznala da Ryan želi iznajmiti moju kuću za snimanje nekih scena, za Američku horor priču, pomislila sam ajme, možda to znači da ću negdje naletjeti na njega u dvorištu i da će mi možda ponuditi malu ulogu. To se nikad nije dogodilo. Ali evo me 10 godina kasnije u horor seriji", priča Jennifer Coolidge.



Robert Downey Jr. umalo je izgubio svoju planetarnu slavu zbog ovisnosti i problema s vlastima, no čini se, odlika velikih zvijezda često je upravo vještina da se izvuku s najvećeg dna. A Robertu ne samo da je uspjelo oporaviti se, već je postao jednim od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, a ove godine osvojio je i svoj prvi Oscar.



"Veliki povratak, da. Pa znate kako kažu, što veći pad, to veći povratak", govori Robert Downey Jr.



90-ih se godina njegova kombinacija dobrog izgleda i komičnog talenta, u filmovima kao sto su "Mumija" ili "George iz džungle", činila savršenim receptom za rađanje nove it zvijezde. No početkom 2000-ih Brendan Fraser nestao nam je iz vidokruga. Brojne ozljede sa setova, operacije, razvod i zlostavljanje koje je doživio u Hollywoodu, udaljili su ga od filmskih setova. No vratio se u velikom stilu, te ulogom u filmu "Kit" 2023. dobio prvi Oscar.



"Ovo je sve veoma laskavo i daje vjetar u leđa, ali također je i lekcija iz poniznosti i zahvalnosti. Što sam čuo kad sam prvi put čuo svoje ime? Čuo sam svoje ime ali sam pomislio, ovo ne može biti istina. Ali bila je tako da očito moram ustati i reći nešto brzo", kaže Brendan Fraser.



Legendarna rečenica "I'll be back" za Arnolda Schwarzenegera je gotovo proročanska. Jer nakon izleta u guvernerske vode, kojima je plivao 8 godina, u Hollywood se vratio kao da nikad nije ni otišao.

"Znate ja sam uvijek uživao snimajući filmove, zabavljajući ljude. Ali istovremeno, bilo je dobro za mene da malo izađem iz showbiznisa u politiku i vođenje Kalifornije", govori Schwarzeneger.



Ako je netko primjer kako se svaka zapreka, čak i u poznim godinama može uspješno preskočiti, to je Jane Fonda. Prebrodila je karcinom, posvetila se političkom aktivizmu i borbi za okoliš i svejedno nakon svega, vratila pred kamere te glumi i danas s 86 godina.

"Napustila sam ovaj posao na 15 godina. Vratila sam se sa 65. To se baš ne događa. Još malo pa ću 85 a ove sam godine snimila 3 filma. To je zato što sam zadržala mladenački duh. Stara sam ali mladolika. Imam dobro držanje. Dobar stav. I ostala sam znatiželjna. Sve te stvari nose vam sreću", ističe Jane Fonda.



Nisu ovo jedina imena koja su dokazala kako se uvijek možemo ponovno osoviti na noge, ali su neki od najboljih primjera kojih se vrijedi sjetiti kad god pomislite da vam se snovi čine nedostižnima.

