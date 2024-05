Pripremite maramice i duplu dozu živaca! Na Novoj TV počinje ''Divlje srce'', nova turska serija puna uzbuđenja i emocija!

Na programu Nove TV uskoro kreće nova uzbudljiva turska serija prepuna emocija - Divlje srce. Tim se povodom naš Davor Garić zaputio u Istanbul na set serije, gdje je razgovarao s glavnim glumcem. Halit Ozgur Sari već je osvojio srca Hrvatica, a sada otkriva što nas čeka u ovoj turskoj uspješnici.

''Pozdrav svima. Ja sam Halit Ozgur Sari, Jaman Ali iz serije Divlje srce. Danas nam je stigao jako drag gost iz Hrvatske i jako smo sretni što se naša serija prikazuje u vašoj zemlji'', pozdravio je glumac naočetku intervjua za In magazin.



Pripremite maramice i dvostruku dozu živaca jer stiže još jedna napeta i emotivna turska serija – dramski hit "Divlje srce". U njoj ćemo pratiti Jamana, kojeg tumači Halit Özgür Sari, hrvatskoj publici poznat kao Kadir, najstariji brat iz dramske serije "Snaga obitelji''.



''Na mene je najviše utjecalo srce samog scenarija, odnosno... Trebao sam se zaljubiti u scenarij čim sam ga pročitao. Pročitao sam ga... Već sam to rekao u jednoj reportaži. Pročitao sam ga, bilo je jako rano ujutro. Skuhao sam si kavu i rekao: to je to. Ovo će biti jedno od mojih životnih djela. Bio sam uvjeren u to. Scenarij je imao nešto što nikako nisam mogao definirati. Način na koji je pisan, način na koji sam se povezao s tim dečkom, redatelji iz producentske kuće... Puno je toga utjecalo na mene, ali u tom sam

trenutku samo osjetio kako mi je srce zatreperilo. Ništa drugo'', zaključio je Halit.



"Divlje srce" prati nevjerojatno putovanje Alija, koji je otet kao dječak i završio je radeći za bandu koja ga je otela. Nakon godina proživljenih teškoća, Ali se preimenuje u Jaman i bježi svojim otmičarima, kako bi s trojicom prijatelja izgradio novi, bolji život. Koliko su slični Halit i lik koji glumi?



''Dobro pitanje. Jedan od načina na koji se lik i ja razlikujemo jest... Ja katkad nemam tako nevin pogled na svijet kao Jaman. Da, i ja jako volim pomagati ljudima, ali katkad nisam tako naivan kao on. Bez obzira na sve... Ono što čini tu razliku jest činjenica da je on odrastao bez obitelji, a ja s obitelji. On je sam naučio, a mene je učila obitelj. To je golema razlika. Ona utječe na cjelokupni pogled na svijet. Jaman je lik koji je odrastao sam na ulici skupljajući smeće, a zapravo je dijete jako bogate obitelji, samo što to ne zna. On je osoba koja gleda ljude koji mu poslije postanu obitelj. On je osoba koja im služi. Dakle...Ja nisam proživio takav život. Da, prošao sam razne teškoće, ali mama, tata i sestra uvijek su bili uz mene. Mislim da je najveća razlika što je jedan od nas odrastao s obitelji, a drugi s obitelji koju je izabrao'', govori Halit.



''Divlje srce'' prikazuje se u 40-ak zemalja, i u svakoj je osvojio srca gledatelja.



''Ljudi obično kažu da je to vrlo emocionalno utjecalo na njih. Mislim da ovo emocionalno utječe na njih – ništa tehničke prirode, nego jer to radimo iz srca. Neke se države temelje na tehnikalijama, ali mi smo narod kojem je temelj srce. To je činjenica. Kad mi plačemo, i oni iskreno plaču s nama. Kad se smijemo, i oni se iskreno smiju s nama. Na primjer, ako umiremo u seriji, oni zaista proživljavaju tu bol. To je univerzalni jezik, znate? Govorimo turski, ali te suze i osmijesi.. To je sve univerzalno. Mislim da nas to spaja'', zaključio je Halit.



Divlje srce na programu Nove TV počine 4.lipnja u 21:15.

