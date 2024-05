Naš glumac probio je vlastite granice i ostvario pothvat svog života: ''Ovo iskustvo apsolutno me promijenilo!''

U 14 mjeseci probio je vlastite granice i istrčao čak 70 kilometara za potrebite. Glumac Marko Cindrić ultramaratonom od Zagreba do Siska ostvario je pothvat svojeg života i još jednom pokrenuo Hrvatsku da otvori srce te pomogne slabijima i ranjivima.

Nema te predstave, serije ili filma koji su ga toliko umorili, ali još važnije – ispunili, poput projekta kojem je dao i dušu i tijelo te istrčao prošle subote. Poznati kazališni i filmski glumac Marko Cindrić probio je vlastite granice i prevalio čak 70 kilometara za potrebite.

Nevjerojatan osjećaj prožima ga i danima nakon:



''Promijenilo me ovo iskustvo apsolutno. Nekako ta količina discipline i rada na nečemu za nešto veće od mene samog, nemam pojma čini me sretnim, još uvijek zapravo kupim te dojmove i osjećam se fenomenalno, osjećam se zahvalno i eto stvarno ono ludilo, ma ludilo. Nije mi bilo nimalo teško, samo sam se prepustio i uživao u trčanju'', rekao je Marko.



Na ultramaraton života krenuo je već u 4 ujutro, u društvu 13 trkača,

profesionalnih sportaša. Ovu humanitarnu akciju nazvao je ''Mosa bavlju'', odnosno Samo ljubav 64 000. Ideja je to koja nije nastala u jednom danu. Do nje su vodile brojne životne situacije, među ostalim, i jedno prijateljstvo:



''Ja sam rekao - Fra Ivane, ja bi trčao do tebe do Siska, rekao je može,apsolutno eto to podržavam i onda sam zapravo jako brzo, ma u roku možda jednog dana odlučio za koga ću trčati eto. Ljubav je mislim zapravo jedina istina koja sve prožima i sve pokreće a 64.000 zato što sam prvo to izmjerio da je 64 km od mene doma do Siska odnosno do Župe Svetog Josipa radnika, ali od Svetog Duha do dole ovim putem koji smo išli koji je ovaj složio trener Janković ispada 70,2 ali onda bilo glupo mi to mi je jedan pa neko stanem osam 64.000'', objasnio je Marko.



Na cilju su ga dočekali upravo oni zbog kojih je trčao - udruge KAS iz Siska i Kolibrići iz Zagreba te ljudi iz pučke kuhinje na Sv. Duhu:



''Akcija nije gotova i dalje skupljamo sredstva,mislim ja sam naveo cilj od 150.000 EUR jer sam mislio nekako pa ovaj 70 km je stvarno konkretan fizički zadatak, pa hajmo onda pokušati nekako i konkretno napraviti neki ono iznos novaca koji će stvarno pomoći ljudima,evo to mi znači kad bi mi to skupili to bi stvarno riješilo nevjerojatno količinu stvari, stvarno bih riješio dosta toga sad smo

na nekih 15., 16.000 od traženog iznosa. Naravno to je daleko od tražene cifre ali eto ja sam stvarno zahvalan svima koji su podržali projekt koji podržavaju projekt dalje šeraju da se stvarno događa'', priča Marko.

Sve ovo velika je stvar i jednog trogodišnjaka. Markov sinčić Pino mu se pridružio u završnoj dionici utrke.

''To sam mu obećao jer je on je trkač, i obožava trčati i i sa mnom trenirati, glupiratise i tak da to mi je fenomenalno ovako sam samo njemu to nešto prenio ovim pothvatom, ja sam više nego

sretan, a znam da smo učinili puno više toga'', govori Marko.



Iako je sada ispunjen ponosom i pobjedom nad samim sobom, ne zaboravlja borbe, kako s tijelom tako i s glavom, koje su svemu prethodile.



''Da ne propuštam sve te stvari koje moram obavljati, naravno uvijek volim biti tu na doručku sa sinom i sa ženom, volim dijete odvesti u vrtić, naravno moram biti spreman za predstave za probe za sve te stvari tako da bi se ja dizao u 5 ujutro da bi odvalio neku distancu od 20 km.Nevjerovatno naporno izhendlati tu količinu treninga, posao obitelj i sve. Naravno ja sam zaposlenik HNK Varaždin, putujem svaki dan maltene, imam hrpetinu predstava i svašta. Imali smo četiri premijere ove sezone'', priča Marko.



Sada slijedi vrijeme za obitelj. Sa suprugom Reom iščekuje drugog sina:



''Pa kroz nekih mjesec dana eto, dočekat ćemo ga, jedva čekam zapravo sad se napokon mogu posvetiti evo kompletno obitelji'', zaključio je.



Nakon svega, Marko Cindrić svu sreću i zaslužuje!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 inMagazin Pobjednik Survivora otkrio što ga je dočekalo po povratku u Hrvatsku: ''Malo mi je sve nestvarno...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Glazbena diva napokon progovorila o bolesti s kojom se bori već dvije godine: ''Ranije nisam bila spremna pričati...''