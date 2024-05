Pobjednik Survivora otkrio što ga je dočekalo po povratku u Hrvatsku: ''Malo mi je sve nestvarno...''

Luka Rimac pobjednik je ovogodišnjeg Survivora. Uz nagradu, iz Dominikanske Republike ponio je uspomene za cijeli život. Dojmove o nezaboravnom iskustvu koje ga je promijenilo, po povratku u Hrvatsku, podijelio je s našom Mateom Slogar za In magazin.

''Još se navikavam na tu rečenicu "jedini preživjeli", malo mi je to sve nestvarno, mislim da će morati proći još vremena dok mi se to sve malo slegne. Mislim da sam sve prošao i zahvalan sam i izlazim iz Survivora kao bolji čovjek'', govori Luka Rimac.

Nagrada od 15 000 eura otišla je u ruke ovog vaterpolista iz Osijeka.



''Iskreno nisam još pretjerano razmišljao gdje ću potrošiti, sigurno da će biti neko putovanje negdje ću se malo počastiti, otputovati, napuniti baterije i sigurno da će biti neko ulaganje u budući život'', govori Luka.



Tijekom 3 mjeseca u Dominikanskoj Republici najviše su mu nedostajale sloboda i obitelj, a po povratku kući priredili su mu velik doček.



''Moji su me dočekali raširenih ruku i s janjcem na ražnju. Svi koji su me podržavali su se okupili, dali su mi tu neku podršku, zahvaljujem se i sretan sam što imam takve ljude oko sebe'', kaže.



S njim se u finalu borila Mihaela, kojoj je izmakla pobjeda. I prošle godine bila je u Survivoru, no njezin put tada je brzo završio zbog ozljede.



''Drago mi je za njega kao da sam ja pobijedila. Htjela sam da dvoje najboljih dođe do finala, bolji je pobijedio, pobjedio je Luka nemam što reć osim da sam presretna što sam uopće mogla sudjelovati u finalu'', govori Mihaela.



''Rekla sam i ponovit ću da ovo iskustvo nema apsolutno nijednu negativnu stvar, da nemam nijedan loš dan tamo mogu reć da smo proveli prelijepe dane'', dodala je.



I ostali kandidati otkrili su nam kako sada gledaju na iskustvo u Survivoru i što im je ondje bilo najteže.



''Definitivno životni uvjeti, gladovanje, kiša, sunce, bube, pijesak. To je bilo teško za izdržati, ali definitivno mi je teško padalo što sam bio udaljen od svojih'', ispričao je Dorijan.

''Definitivno mislim da je svakoj ženi tamo najizazovnija higijena. Nema šampona, nema sapuna, pereš se u moru. Prvo što sam napravila je otišla sam kod frizera, to mi je bilo najvažnije'', priznala je Nensi.



Iz Survivora su ponijeli lijepe uspomene, a i pokoji suvenir.

''Ovo je sa plaže jedna školjica, naša doktorica nam je rekla da ako nađeš takvu cijelu da je to sreća, mi smo svi našli jednu za sebe svi smo stavili oko vrata, sreća nam je bila što smo došli tamo što smo proživjeli ono'',priča Matea.



Pa svima onima koji razmišljaju o prijavi, poručuju:

''Puno sazrijete tamo, naučite neke stvari, stvarno sam steko prijateljstva za cijeli život'', rekao je Dorijan.

''Ja se uvijek smijem da kad budem imala dijete i kad će reć mama želim ić na Survivor - ja ću reć sunce izvoliš'', rekla je Nensi.



''Da ja mogu - ja bi se treći put prijavila'', zaključila je Mihaela.

''Ovo je jedna velika avantura koju nećete nigdje doživjeti i sigurno da će ako izađu iz ove avanture biti bolji, hrabriji i bolji ljudi'', zaključio je Luka.

