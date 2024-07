Javnost ga zna kao kultnog zagrebačkog rokera, no manje je poznato da njegovim venama teče dalmatinska krv

Juricu Pađena mnogi znaju kao kultnog zagrebačkog rockera, no manje je poznato da njegovim venama teče dalmatinska krv. Kako se snalazi s dalmatinskim izrazima, što bi bio da nije glazbenik te zašto je zaradio ukor u školi, doznala je naša Anja Beneta za In magazin.

Aerodrom na pozornicu Splitskog festivala slijeće sa špigetama. Dalmatinski izraz za vezice, u naslov pjesme zagrebačkih rockera nije stigao slučajno. Možda niste znali: Jurica Pađen ima dalmatinske gene.



"Tata mi je rođen u Solinu kraj Splita, tamo blizu i ljetujemo. Imam puno rodbine u Splitu, prijatelja naravno. Moja baka je bila starosjedioc u Solinu provodio sam u Splitu sigurno prvih deset godina života po dva, tri mjeseca godišnje. Sjećam se kad su me da prostiš raspizdili doma , to su mi pričali, ja sam uzeo nekakav kofer i demonstrativno sam rekao idem ja u Damaciju''.



Pa, provjerimo:



"Pinjur? Vilica. Šugaman? Ručnik. Balancana? Povrće, Isuse Bože , ovaj ljubičasti kako se zove? Patlidžan. Redžipet? Grudnjak. Sve znaš? Lancun? Plahta. Jesam prošao test za Dalmatinca? Pet plus. "



Juricu uz Dalmaciju vežu i brojne anegdote s nastupa. Nikad neće zaboraviti koncert s Azrom u Biogradu na Moru kada je organizator Štulića zamijenio s bubnjarom.



''Veli E , Johnny , lipo smo isplakatirali, valjda će biti svita... A ovaj govori nisam to ja, a on: Ma dobro Johnny, znam da se ti ne voliš eksponirati , i ok , čovjek se valjda zabunio, međutim koncert završi i organizator ponovo dođe i zagrli bubnjara, i kaže opet: Eto Johnny, vidiš dobro je bilo , hahaha !", zaključio je.



Ideju da napiše jedinu pjesmu o žnirancima na ovim prostorima, a vjerojatno i šire, dala mu je kći.



"Kad smo bili na moru u Dalmaciji, moja kćer je imala odvezane tenisice i razmišljao sam od kuda taj poriv? Odvezati tenisice, to je neki oblik bunta, neki oblik obraćanja pažnje na sebe...'', kaže.



Iako je kao tineježer imao zavezane špigete, Jurica je pronašao način da iskaže svoje buntovništvo:



"U školi smo jedanput krivotvorili ocjene. Profa je otišla negdje na wc, mi odmah ne gubi vrijeme, odmah penkalu. Naravno da su nas skužili, dvoje je izbačeno iz škole bilo, a nas kao bolje učenike su ostavili, ali dobio sam ukor nekakav. Pa onda u gimnaziji, nisam se htio šišati, pa je mama morala ići u školu ...", prisjetio se.

Na kraju je završio Ekonomski fakultet, no nikad nećete pogoditi što bi bio da nije glazbenik.



"Ribar ili porno glumac tako nešto, znaš ono plaćaju te za ono što bi ionako radio...To je po meni mjerilo uspjeha'', kaže.



Kakav će pak uspjeh postići na splitskim Prokurativama, na koje Aerodrom ove godine stiže s pozivnicom direktora festivala, doznat ćemo uskoro.



"Ne računam na ništa, idemo se malo zabaviti u Splitu, promovirati pjesmu i to je to. Što se nagrada tiče I don´t care.", zaključio je.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša kraljica diska danas slavi poseban dan, emotivnom objavom raznježila je pratitelje: "Najljepših šest mjeseci..."

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Tko je u ovoj godini od poznatih Hrvata već dočekao prinovu, a tko je još u slatkom iščekivanju?