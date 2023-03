Naš uspješni influencer koji pomiče granice otkrio u kojoj je fazi veliki projekt na kojem radi uz hit-show: ''Za mjesec i pol bi sve trebalo biti gotovo...''

Show ''Ples sa zvijezdama'' sinoć je napustila akademska slikarica i influencerica Deniss Grgić, a osim na plesnom podiju, jednako je uzbudljivo i u backstagu-u show. Koji je kadidat državni prvak u plesanju linđa, tko uz plesne probe gradi kuću, doznao je Davor Garić za In magazin.

Senzualna rumba Deniss Grgić i Jakova Bijelca bila je njihov posljednji ples u Plesu sa zvijezdama. Atraktivna akademska slikarica sinoć je napustila show, no ples je zavoljela kao i slikarstvo.



''Ja jako to povezujem. Čak nekim pokretima dajem likovna imena'', otkrila je Deniss.



Preostali parovi već su u užurbanim pripremama novih koreografija. Za Maju Drobnjaković je to poseban izazov.



Maja je dobila novu protezu, koliko je zarpavo komlicirano naviknuti se hodati, živjeti, a kamoli plesati?

''Ta nova proteza je takva da se stopalo može nagib mijenjati, i na toj protezi mogu nositi pete, što recimo s ovom na kojoj hodam, ne mogu. To je razlika, a s obzirom da ja do trenutka do kad sam počela plesati, nisam uopće hodala u petama, već to je bio izazov za mene, a kamoli plesati'', otkrila je Maja.

Petra Kurtela otkrila je koliko su naporne probe prije emisije uživo.



''Pa biti tu na dan live nije naporno jer je ekipa genijalna, ali su probe jako naporne, sport, sport!'', priznala je Petra.

Koliko je puta Tara Thaller imala priliku kao glumica da je poružne, stave podočnjake za ulogu?



''Ja sam prirodno blijede puti, imam ogromne podočnjake. meni samo ne moraju staviti šminku i to je to, ja dobijem ionaj ''nisam spavala, jako mi je težak život'' look, imam ga uvijek, taj neispavani look je moj trademark'', priznala je Tara.

Čime se ti gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, bavi kad nema te politike, kad nema plesa, što radi u slobodno vrijeme?

''Ono što mogu grabiti kroz slobodno vrijeme je sport i malo sam više krenuo čitati knjige. Rekao sam od ove godine malo manje mobitela, malo manje digitalije, a više knjiga'', otkrio nam je.

Au kojoj je fazi gradnja kuće Marca Cuccurina?



''Faza kuće je takva da bi kroz mjesec i pol trebalo sve biti uređeno, a uselit ću tek kada show bude iza mene. Tako da neka show traje, kuća će još malo pričekati, ja sam OK s time'',, otkrio je.



25 godina folklora i diploma državnog prvaka u linđu za Franu je dobra odskočna daska. Ima li boljeg mentora za početni tečaj linđa od slavnog voditelja.



''Gabika je rekla ako preživimo, ako budem dovoljno dobar i ako se gledateljima svidi to što radimo, da bi možda čak i pristala u freestyleu da složimo neku ultra folklorni mega mix crossover, pa ćemo se potruditi za finale'', otkrio je Frano.

