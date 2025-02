Upoznajte 10-godišnje glumačke zvijezde serije ''U dobru i zlu'': ''Ima ljudi koji me traže autogram, već imam svoj potpis''

Imaju tek deset godina, no već su prave glumačke zvijezde. Ivonu i Filipa svaki dan možemo gledati u seriji U dobru i zlu, a zato ih prepoznaju i na ulici. Kako izgleda njihov dan na setu, s kim vježbaju te tko je bolji u pamćenju teksta, donosi naša Dijana Kardum za In magazin.

''Ja sam Ivona Dragaš Bilogrević, imam deset godina idem u četvrti razred''.

''Ja sam Filip Budimir, imam 10 godina, isto idem u 4. razred i glumom se bavim 3 i pol godine''.

A svakoga dana gledamo ih kao Vilija i Leu u seriji U dobru i zlu.



''Pa ja sam htio glumiti zato što želim da me ljudi gledaju na televiziji, to mi je ugodno pred kamerom i jako mi se sviđa'', govori Filip.

Najmlađima na setu ovim se ulogama ostvarila velika želja. Vrijeme provedeno na snimanju prilično im je dinamično.



''Dođemo, presvučemo se u naše robe glumačke i odemo ponovit tekst, onda odemo na set i snimimo, imamo par prolaza, zabavno je'', dodala je Ivona.

Svaku scenu prolaze s glumačkom trenericom Lanom, koju katkad vidimo i na ekranu u ulozi medicinske sestre.



''Pročitam prvo njihove scene i što se događa s njihovom ulogom, da oni ne moraju to sve iščitavat jer tog ima dosta pa ako ima neko pitanje onda ja njima odgovorim. Prolazimo scene tako da uvijek imamo probu, oni nikad ne dođu na set bez probe. Podcrtamo lijepo scenice, koja je njezina replika, njegova replika.. ako nešto nije jasno neka riječ onda oni pitaju i onda to isprobamo par puta svaku scenu'', objasnila je Lana.

a al izvuku se uvijek?



Koga duže zovu na set?



''Duže na set nas se zapravo zove oboje. Jer npr. ja moram zavezat cipelu, on mora popit vodu Filip uvijek mora ić pit vodu. Mi krećemo na set gdje je Filip i onda mi je trebalo. Trebalo mi je neko vrijeme da skužim da on pije vodu'', pričaju Filip i Ivona.

Lana je dramska pedagoginja s 20-godišnjim iskustvom. Posebnost tog rada je, kaže, što je svako dijete drugačije i posebno.



U školi i Ivona i Filip najviše vole hrvatski. Ivona voli ples, a Filip vaterpolo. Što se događa ispred i iza kamere, zanima i njihove školske kolege.



''U mojem razredu vole gledati isto jako seriju, ali pogledaju ujutro jer im je malo kasno i sviđa im se serija. Pa pitaju me što će biti u idućoj epizodi, ja im ne smijem reć. Mene obitelj hvali i učitelj me isto hvali. Učitelj gleda seriju. Par prijatelja iz mog razreda gleda seriju. Ima djece koja se rugaju, ali ignoriram ih'', govore Filip i Ivona.

S obzirom na velike uspjehe koje serija ima kod gledatelja, ni naše male zvijezde ne prolaze neprimjetno. Već ih, naime, prepoznaju na ulici.



''Zapravo dobro ali ono kako da kažem, nije baš skroz ugodno kad te netko zahvati'', govori Ivona.



''Meni je čak ugodno, a ima ljudi koji me čak traže autogram. Mislim ja već imam svoj potpis'', govori Filip.

No zato kad se kamere i svjetla upale, oni su spremni ispisivati svoje glumačke stranice. A što ih sve očekuje, ne propustite pratiti u novim epizodama serije u Dobru i zlu na Novoj TV.

