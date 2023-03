Maja kao dokaz da čovjek može preći sve prepreke, mentor Marko emotivan i ovog puta: ''Uvijek se raspadnem kad dođemo na binu...''

Maja i Marko otvorili su drugu emisiju ovogodišnje sezone ''Plesa sa zvijezdama'', a pohvale na njihov drugi nastup su već nadmašile sva očekivanja.

Maja Drobnjaković i Marko Mrkić otvorili su drugu epizodu ovogodišnje sezone ''Plesa sa zvijezdama'', a iako je ovo tek njihov drugi nastup, pohvale na ples dolazile su od svih članova žirija.

''Ti pokazuješ svojim sudjelovanjem u Plesu da se mogu proći sve prepreke kad netko ima volju i želju i to se itekako vidi, mi ćemo to tako i ocjenjivati. Cha cha je bila izvrsna!'' pohvalila ju je Larisa Lipovac.

Marko Ciboci također je sve ugodno iznenadio svojim pozitivnim komentarom i to već u drugoj emisiji, a Maji je poručio sljedeće.

''Vidi se na gornjem dijelu tijela da znaš gdje ideš i što moraš raditi, tvoje tehnike – svaka čast, podizanje stopala je bilo kako treba, okreti su bili kako treba… Svaka čast!''

Da Maja itekako može više unatoč svom invaliditetu rekao je i Igor Barberić.

''Ti si netko od kog želim više, imaš dobar feeling i dobro plešeš'', rekao je.

U najavi je Maja spomenula kako je za nju najemotivnija godina bila ona u kojoj je rodila sina Liama, a mališan je, kaže Maja, zaplakao od ponosa kad je vidio mamu na probi.

''I kad se to sve dogodilo s nogom, on mi je bio snaga i poticaj da moram sve to prebroditi i da ja to mogu'', rekla je Maja.

Njezin mentor također nije skrivao ponos.

''Ja se uvijek emotivno raspadnem kad dođemo na binu, a onda kad vidim da tako dobro pleše, jako je lijepo nedjeljom biti na mom mjestu'', završio je.

