Čardaš, tamburaši i salaši... Frajle najavile bećarski provod za pamćenje!

Vojvođanske tradicionalne pjesme u duhu salaša, čardaša i ''bećarluka'' uža su specijalnost benda The Frajle. Ponovno dolaze u Zagreb i jamče dobru zabavu. Jesu li bećaruše i privatno te zašto ne skrivaju svoju divlju stranu, Frajle su pjesmom otkrile našem Davoru Gariću.

Salaši, vino, tamburaši... Dašak Vojvodine u Lisinski donose The Frajle. Koncert 19. ožujka je rasprodan pa je otvoren novi datum, dan kasnije, 20. ožujka.



''Bećarluk, dobar provod, puno tih ritmova čardaša. To nam je u planu, da napravimo jednu žurku u Lisinskom'', govori Nevena.



''Koncept koji će biti poseban. Ljudi su malo željni tog našeg bećarluka, da se vratimo malo u Vojvodinu i to se naslanja na naš album koji je izašao u 12. mjesecu'', kaže Nataša.



''I uvijek kažemo za svaki koncert - ljudi, molim vas, obujte nešto udobno, ne da vas steže... U krajnjoj liniji, ako vas bude nešto stezalo, samo se izujte, pored stavite te štiklice i onda đuskamo'', poručila je Nevena.



S Frajlama u društvu nikad nije dosadno. Na pozornici su prave ''bećaruše'', a privatno?



''To je način života. Mislim da je kod nas to sve vrlo prirodno i spontano i samim time ono što mi same volimo da zapjevamo kad se nađemo s tamburašima, što nije rijetko'', otkrila je Nataša.



Osim dobre zabave, te pjesme pjevaju s još jednim ciljem.



''Da otmemo od zaborava. To je muzički DNK i to se nasljeđuje. Neke pjesme su nama bake pjevale i želimo mlađim generacijama približiti tu muziku koja nikada ne smije nestati'', govori Nevena.



I u ljubavi i u glazbi pred ovim je damama mnogo planova i snova.



''Arena, može! Zagrebačka arena i pulska. Sve! Idemo redom. Ove godine nas čeka dosta festivala, bit će dosta festivala tokom cijele godine, tako da nam je to nešto u planu. Možda neki novi singlovi!

Udaja! Netko hoće da se udaje, netko neće! Svega ima'', našalile su se.



