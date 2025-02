Ana Rucner u Kini uživa pravi zvjezdani status: ''U ovom trenutku u Šangaju imam stan na cijelu godinu''

Ana Rucner naviknula nas je na virtuozne izvedbe na violončelu, a sada donosi nešto potpuno novo: svoju prvu pjesmu u kojoj jedino - pjeva. Spot za "Tebe ću" snimila je u Kini u kojoj uživa zvjezdani status. Kako se snalazi s kineskim, a i tko joj najviše nedostaje na drugom kontinentu, otkrila je našoj Anji Beneti za In magazin.

"Ovo je prva pjesma gdje ne sviram, to je bitno!", Ana Rucner ostavila je violončelo i u ruke primila samo mikrofon. Ideja da prvi put u karijeri snimi pjesmu u kojoj se pojavljuje isključivo kao vokal rodila se spontano.



''Ja sam negdje oko ljeta imala jednu svirku u Crnoj Gori i sjedila s menadžerom koji mi dolje radi nastupe i rekla sam mu - daj mi neku pjesmu koja nema veze s Anom Rucner. Imaš nešto? On kaže, imam. Ja poslušam, pa što je ovo? Pa tko je to napisao? Pa to je napisao jedan Crnogorac! Inače moj djed pokojni je bio Crnogorac i baš mi je drago da neka prva vokalna pjesma dolazi iz Crne Gore'', govori Rucner.



Videospot je snimila u Kini u kojoj u posljednje vrijeme sve češće boravi.



"Imam super snimatelje. Zovu se Šan i Kvan. Oni ništa ne kuže hrvatski, ja tamo po ulicama Šangaja skakućem. Na kraju su svi pjevali, čak je napravljen prijevod i na kineski''.



Univerzalnu poruku ljubavi odlučila je prenijeti i onima koji ne čuju.

"Čini se jako jednostavno, ali nije. To mi se tako dopalo i na kraju su svi moji Kinezi to radili i pjevali...''.



Ana u Kini uživa pravi zvjezdani status. Nedavno je povodom kineske Nove godine oduševila milijunsku publiku na prestižnom Shanghai Spring Gala Festivalu.

''Moj život je postao polukineski. Kina- Hrvatska- Kina - Hrvatska, ali dom mi je ovdje. U ovom trenutku imam i stan u Šangaju na cijelu godinu. Vrlo je izazovno, malo mi se život okrenuo naglavačke u zadnjih godinu dana po pitanju svega jer je to jedan drugi život, drugi svijet, ali mislim da je jedna velika prilika...", kaže.



Već odlično barata i jednim od najtežih jezika na svijetu.



"Znam dosta riječi: dobro jutro, kako si, kako ste, zovem se ana i dolazim iz Hrvatske...", otkrila je.



Na kineskom je i propjevala.

U dalekoj Aziji najviše joj nedostaje njezin sin jedinac.



"Kad ja njega nazovem iz Kine i kažem fališ mi čovječe, daj dođi, on kaže mama stisni sad, sad je tvojih pet minuta. Kad ti to kaže dijete. Ja nikad prije kad je on bio mlađi i manji, ne bih sebi ovo dozvolila da odem. Nadam se da će se spakirati i otići malo sa mnom. Čak vrlo uskoro..."



Uskoro za hrvatsku publiku priprema još jedno iznenađenje. Novi album Balkanija.

''Neću prestati svirati, ne daj Bože jer je to ono što sam ja, ali ću lagano uvoditi i svoj glas, tako da je kombinacija'', zaključila je.

