Umjetnička duša skriva strastvenog navijača: ''Ne skrivam to od početka, oduvijek sam takav''

Da ga vidite na tribini, ne biste ga prepoznali. Iako ga javnost percipira kao brižnog oca i umjetničku dušu, Matiji Cveku krv proključa kad sudac svira početak utakmice. Ipak, sve je manje vremena za nogomet otkad je postao otac. Sada njegovo strpljenje, umjesto sudačkih odluka, testira kćerkica Lota, koju se, priznao je našoj Sanji Jurković, boji odgajati u današnjem svijetu.

Kad je stigao poziv da zapjeva na nedavno održanom koncertu Dinamove zaklade, nije morao dugo razmišljati: ispod vanjštine ovog romantičnog umjetnika, krije se strastveni navijač.

''Ovo zaista nema veze s mojom propalom nogometaškom karijerom, ovo je čisto navijačka priča i mislim, ne skrivam to od početka da sam ja i purger i veliki Dinamovac i da sam takav oduvijek i da ću takav biti uvijek'', kaže.

Na tribini ga, šali se, ne biste prepoznali.

''Ja mislim da se mi na tribini svi pretvorimo u nešto skroz drugo u odnosu na ono što smo doma, evo, samo to ću reći''.

No, uz brojne nastupe i jednogodišnju kćerkicu, nogomet je ipak pao u drugi plan.

''Iskreno, baš nogomet malo pati, pati odlazak na stadion, pati nogomet, pati gledanje utakmica, što zbog koncerata, što zbog bebe, ali dobro, to bi se isto trebalo s nekim određenim vremenom promijeniti''.

Koliko ga je očinstvo primijenilo i na koji način?

''Vjerujem da me puno promijenilo, vjerujem da se svaki dan mijenja nešto oko mene i u meni, i bilo bi tužno zapravo da stagnira, svaki dan se nadam da nešto naučim novo i vidim da naučim nešto novo, a ako i ne naučim nešto novo, onda barem toleranciju vježbam''.

Kao i većina današnjih roditelja, zabrinut je zbog svijeta u kojem će njegovo dijete odrastati.

''Bude me užasno strah u kakvom svijetu ću dijete odgajati, ali nadam se najboljem, pretpostavljam da je i moje roditelje bilo strah u šta ću se ja pretvoriti, ali evo izgleda da je ispalo okej donekle, pa se isto tako i ja nadam za svoje dijete''.

Jesu li vremena možda ipak malo drugačija? Mijenjaju li se ipak vremena?

''Pa prvenstveno je digitalno, treba pripremiti i samog sebe za ovo digitalno doba i sve što dolazi dalje, a kamoli ne dijete.

Baš mi je otkrila to da stvarno moram biti strpljiv, umanjiti svoje emocije, odnosno raditi više ne sebi, ustvari mi je otkrila to da vidim sad koliko ja moram raditi na sebi''.

Za Lotin su se dolazak itekako pripremili, ali i danas ih iznenađuje istinitost floskule da tek kad dobiješ dijete, vidiš koliko brzo vrijeme prolazi.

''Iznenadilo me koliko se to brzo mijenja iz dana u dan, kao stvarno ekspresno, svaki dan se dogodi nešto novo, svaki dan ona preuzme nešto novo i svaki dan vidim nešto novo svoje u njoj ili nešto mamino u njoj, i to mi je ustvari najveće iznenađenje da baš toliko brzo vrijeme curi i da tako brzo rastu, to mi je wow…''

Komadić duše Cvek je ponudio u posljednjem singlu koji je posvetio svojoj supruzi Miriam.

Je li teško biti romantičan i ranjiv danas kao muškarac?)

''Mislim da je općenito teško biti izravan, za početak izravan i za početak nježan, a mislim da stvarno fali nježnosti, fali nježnosti u eteru, fali nježnosti među ljudima i ja sam tu da forsiram tu nježnost koliko god mogu''.

Uz širenje ljubavi i nježnosti domaćim eterima, u planu je i novi album do kraja godine.

''Trudimo se svaki put izmislit sami sebe. Kad kažem, mislim na cijeli svoj tim, bend i sve, izmislit sami sebe ispočetka svaki put, a da nam ostane gušt i da ne izgubimo nekakav artistički kredibilitet sami u svojim očima i da se ne prodamo previše'', zaključio je.

