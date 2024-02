Djevojka našeg najzgodnijeg vaterpoolista ponosno komentirala njegov uspjeh: ''Jako smo sretni, sad možemo uživati''

Prepuna splitska riva i dubrovački Stradun priredili su zlatnim Barakudama . Red pjesme, veselja, ponosa, a pala je i koja suza. Samo za In Magazin prvi put je svoje dojmove podijelila i djevojka Jerka Marinića Kragića.

Nezaboravna atmosfera zavladala je splitskom rivom, kada su na pozornicu stupili zlatni vaterpolisti Jerko Marinić Kragić, Mate ​Anić, Zvonimir Butić, ​Rino Burić, ​Ante Vukičević, ​Luka Bukić te članovi stručnog stožera.

''Iskreno nisam očekivao ovo, ovim putem bih se zahvalio svim ljudima šta su nas došli podržati, svim ljudima što su ponosni na nas. Nadam se da su svi ponosni na ovo ovdje, na zlato sa svjetskog prvenstva'', rekao je Rino Burić.



''Veličanstveno, ovo je emocija koja se doživljava možda nikad ili jedanput u životu. Tako da, hvala cijelom gradu, hvala svima što su nas dočekali u ovakvom broju i priredili nam ovakvu emociju'', dodao je Mate Anić.

Više od sat vremena Jerko Marinić Kragić na rivi se fotografirao s navijačima i dijelio autograme.

Puna emocija bila je i Ana Koro, partnerica Jerka Marinića Kragića. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, nama je otkrila kako je proživjela napeto finale.



''Gledali smo kod prijateljice. Jako smo ponosni i sretni. Tako da, sad je napokon gotovo, napokon je došao kući, sad možemo uživati u uspjesima'', dodala je Ana Koro.

Na splitskoj rivi Barakudama je zasvirala grupa Viva, a zapjevali su i Marko Pecotić Peco te mladi Pjero.



''Mislim da oni to zaslužuju dugo smo ovo čekali. Apsolutno im hvala na svemu, u zadnje vrijeme što su nam produžili i priuštili, ovo da se treba boriti do krajam, ostat svoji i vjerovat u sebe. Hvala izborniku i svim igračima i evo moje je srce veliko'', rekao je Marko Pecotić Peco.



''Ja sam samo izletio dva puta po dvije sekunde i obranio. Tako da, neki govore - imaš najbolji mogući učinak na svjetskim prvenstvima, ali zato se isto trebalo pomučit, zato je isto trebalo doć do te prilike i uzet je na pravi način'', rekao je Mate Anić.

Tisuće ljudi željele su im zahvaliti na dva nezaboravna mjeseca, okrunjena zlatnom medaljom na svjetskom te srebrnom na europskom prvenstvu. Ponos i suze bilo je teško sakriti.

Nakon infarktne završnice, u kojoj su naši sportaši trijumfirali i popeli se na vrh svijeta, velik doček priredili su i Dubrovčani svojim dečkima Marku Bijaču, Lorenu Fatoviću, Filipu Križiću i Marku Žuveli.



''Ovo je zašto se živi, za ovo se osvajaju trofeji, za ovo se osvaja svjetsko prvenstvo, da te dođe ovoliki broj podržat u rodnom gradu, ovo je stvarno predivno i ovo su te čari vaterpola koji čine taj sport posebnim'', kaže Marko Žuvela.



''A predivan naravno, zaista polako postanejemo svjesni veličine rezultata koji smo napravili. Sigurno uvijek je najljepše doći doma i proslaviti tako velik rezultat sa našim obiteljima i prijateljima. Ja se svima zahvaljujem na ovako predivnom dočeku'', rekao je Marko Bijač,

Emocije koje su se osjetile bilo je teško opisati.



''Fantastičan osjećaj, evo šta da vam kažem. Noge mi se tresu. Nisam očekivao ovoliko ljudi, vidite da sve vrijedi, da vrijedi igrat ovaj sport'', kaže Filip Kržić.



''Tek sad smo svjesni kad vidimo ovoliko domaćih ljudi što smo napravili. I mislim da je ovo san za svakog, svako dijete iz Dubrovnika kad krene trenirat vaterpolo. Meni je treći put da mi se ispunja san. Ovo je predivno i hvala svima'', rekao je Loren Fatović.

