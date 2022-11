Od ljubavi do svađe, klevete i suda: Pregled razvoda domaćih zvijezda koji su danima punili medijske stupce!

Tanka je granica između ljubavi i mržnje! Znaju to brojni domaći zvjezdani parovi koji su, nakon strastvene ljubavi, sa svojim boljim polovicama završili u sudskim sporovima, prepucavanjima u medijima i svađama. Razvod Marka Pecotića Pece posljednji je nizu koji je podigao prašinu. Davor Garić za In magazin donosi pregled celebrity razvoda te prekida koji se i danas pamte.

Splitski pjevač Marko Pecotić Peco glavni je akter nedavnog celebrity razvoda, koji je danima zabavljao naciju. Peco je obznanio da se nakon 16 godina braka zaljubio u blisku kolegicu te postao glavni lik kuloarskih šuškanja. Medijske je napise očito preživio i sada je njegov život, kaže, pjesma! Bacimo oko na domaće zvjezdane razvode koji se i danas pamte.

Kada se 2006. udala za Dikana Radeljaka, Vlatka Pokos nije ni slutila da će se ljubavna bajka pretvoriti u noćnu moru. Nakon godinu i pet mjeseci braka, nastao je jedan od najskandaloznijih razvoda u domaćoj medijskoj povijesti.



''Ja godinu dana nisam davala nikakve intervjue na ovu temu, barem ne u ovom obliku, doista nadajući se da će cijela ta priča stišati, cijela ta gungula oko mog razvoda i mog bivšeg supruga da će se stišati, da će se umiriti i stišati on sam, jer on sam najviše pridonosi toj medijskoj hajci na mene koja je gotovo konstantna godinu i pol dana i koja je, vjerujte mi, ponekad neizdrživa'', rekla je 2008. Vlatka Pokos.



Prljavo rublje, prepucavanja, laži, preljubi i klevete... Sapunici nije bilo kraja, a sve je završilo na sudu. Ovo teško razdoblje danas je daleko iza nje, no Vlatka i dalje vjeruje u pravu ljubav.



''Apsolutno da, zašto ne! Sa osobom koja mi savršeno odgovara, koja mi je partner! Bih! Bih! Zašto ne!'', kaže.



Deset godina traje agonija koju Severina proživljava nakon prekida s Milanom Popovićem. Njihova borba za skrbništvo nad sinom medijske stupce puni i danas.



''Pitaju me zašto mršaviš, imate određene razloge... Ali sam onda shvatila da morate sve te probleme zagrist, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta i da to trebate rješit ali i da postoje puno ljepše stvari koje se dešavaju u danu. .. da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve reć, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, ljepotu za životom'', rekla je Severina 2019. godine.



Mučan razvod, borba za skrbništvo, bolest... Kraj ljubavi Anđe Marić i Primoža Dolničara odrazila se na sve segmente života ove spisateljice, no dijete joj je uvijek na prvom mjestu.



''Vaše dijete nije krivo što smo imali strastvenu noć bez kondoma! Sada treba biti odgovoran prema tom djetetu i bit veći od cijele situacije. Vi ćete zauvijek biti njegova mama ili njezina, tata će mu zauvijek biti tata, i uvijek imajte to dijete u prvom planu, drugo nije bitno!'', rekla je Anđa jednom prilikom.



Mladen Grdović i Brankica svađali su se i mirili nebrojeno puta. Kraju ove ljubavi kumovao je njegov problem s alkoholom.



''Izgubio sam ponos, izgubio sam ono što su me mater i ćaća odgojili, sve sam izgubio. A nemam što Brankici, ona više ne raeagira na mene, ima pravo, dajem joj ponos. Dajem joj ponos i svakoj ženi koja može takvu budalu držati, a dobar čovjek'', govorio je Mladen Grdović 2021. godine.



Na sudu su završili i Simona i Ante Gotovac. Dobili smo tada uvid u gotovo svaki detalj njihove privatne telenovele. Danijela i Grašo pak malo su govorili o kraju svoje ljubavi, nakon više od dva desetljeća sreće, no javnost je htjela znati svaki detalj.



''Mislim da je najvažniji onaj osjećaj slobode unutar na samih. Ja sam težila toj slobodi unutar sebe što znači naprosto u svemu sebi biti vjerna. kako bi rekao Gibonni ''U svemu sad mogu nači nešto lipo i reći živote Dobar ti dan!'' Kad sam se okrenula preko svog ramena i pogledala u svoju prošlost, to jedno najteže iskustvo donijelo mi je takve spektakularne nove stvari koje se stvarbno ni u snu nisam usudila sebi zamisliti i sanjati za sebe'', rekla je Danijela Martinović.



Ne kažu bez razloga da je razvod jedan od najstresnijih trenutaka u životu, a još je teže kada ga u stopu prate kamere i fotoaparati.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Aniston u sićušnom grudnjaku pokazala gotovo sve, s 53 godine razgolitila se više nego ikad prije, pogledajte nevjerojatne fotografije!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Blanka Vlašić oglasila se prvi put nakon rođenja sina, a nešto je i odrješito poručila: "Ništa od toga!"