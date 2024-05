Od crne pantere do legende Meryl Streep: Tko je u Cannesu apsolutno dokazao status dive?

Ne znamo tko je jače zasjao na crvenom tepihu u Cannesu, ekskluzivni dijamanti ili zvijezde koje su ih nosile. Koji je to modni potpis ovogodišnjeg festivala, tko je apsolutno dokazao svoj status dive te kojem muškarcu smo se razveselili nakon dugo vremena, doznajte u prilogu In magazina.

Na francuskoj rivijeri ovih dana rijetko je tko u većoj radnoj groznici od fotografa na canneskom crvenom tepihu. Jer pravi je pothvat uhvatiti sve modne trenutke od kojih su nas neki šokirali, neki oduševili, a neki u nama probudili nostalgiju. Plaštevi, šeširi, ženska odijela, duboki dekoltei i vintage lookovi potpis su ovogodišnje filmskog festivala.



''Dior i vraćanje klasici. Bette Davis, Joan Craford, Audrey Hepburn, vraćaju se njima, dobrom starom stilu. To su provjerene te klasične haljine koje svima dobro stoje, prilagođavaju se tijelu i pokazuju taj glamur i sama glumica se predstavlja kao buduća diva, buduća ikona hollywooda'', govori Josip Tešija.

Od bezvremenske Cate Blanchet do Selene Gomez, dame su još jednom dokazale da su crno bijele kombinacije daleko od istrošenog klasika.



''Crno bijelo vam je i sigurna igra i za tijelo i za izgled, kombinaciju accesoira, nakita i izgledate čarobno. I znate kako kažu za crno bijelu, možete u radost, možete u tugu'', govori Josip.



Onaj najinspirativniji dio crvenog tepiha bile su dame čija aura dive jednostavno svaki outfit čini punim pogotkom. Prva među njima je crna pantera, Naomi Campbel.



''To njeno tijelo 1997. u Chanelu i 2024. imate 20 i nešto godina i dođete sa 53 u istoj haljini i koliko je ona bezvremenska'', govori Josip.



Meryl Streep u Dioru na crvenom tepihu ili pak u Michael Kors odijelu izvan njega, pokazala se jednakom kraljicom kako filmskih setova, tako i modnih arena.



''Čitavo vrijeme Cannesa prevladavala je bijela koja je teška boja jer ocrtava nam sve a pogledajte 75 godina glumica koja je boginja među boginjama hollywooda. Žena ne može biti stara, žena je i u starosti lijepa'', govori Josip.



A ako netko, nakon četvrt stoljeća, zna kako se u Cannes vratiti sa stilom, to je Demi Moore.



''61 godinu imate i izgledate ovako ali ona je ovako izgledala i sa 20 godina, ona ima građu tijela takvu mršavu da se razumijemo i njoj sve pristaje a dizajneri se tuku da je odjenu'', dodao je Josip.

Ona je također ovogodišnja počasna kuma brenda nakita Chopard, partnera festivala posljednjih 26 godina, koji izrađuje posebne kolekcije za sam festival. Jer upravo je crveni tepih u Cannesu mjesto šepurenja nekima od najskupljih komada nakita u povijesti.



''Imali smo teme poput prirode, raja, ljubavi, zlata, umjetnosti i filma. Ove godine odlučili smo se za nešto posebno, a to su bajke. Naime, čak i u odrasloj dobi svi se rado prisjećamo djetinjstva i predivnih priča koje su nam majke čitale'', govori Caroline Scheufele, dopredsjednica i kreativna direktorica Choparda.



''Prezentacija tog nakita je glamurozna, tajanstvena, da ispadne jedna priča, jedna bajka koja će prodat taj nakit koja će oduševit, mi ćemo listajući časopise, portale uočit takav nakit koji će nas zaintrigirat ali već bogata masa koja kupuje ne voli to..ali naravno da će uočit taj nakit ali će naručit nešto slično ili drugačije, da ne bude isto'', kaže Josip.



Iako se još lome koplja oko odabira crvene za crveni tepih, ove su sezone mnoge dame zasjale u upravo u ovoj dominantnoj boji uključujući predsjednicu žirija Gretu Gerwig.



''Mogu vam reć da je bilo dosta crvenih haljina na tepihu canneskom. Ali još je liiepo kombinirala dekolte, žena mora pokazati dekolte siluetu haljine, taj nakit koji je nevidljiv gotovo . ove godine je to bilo bijelo zlato i dijamanti'', dodao je Josip.

Za kraj ostavljamo najslađe, pogled na šarmantnog Kevina Costnera u bijelom odijelu.



''Bijelo odijelo i bijelu košulju je samo nosio jedan glumac u hollywoodu kojem je dobro pristajalo a to je bio Steve McQueen. Oni su na dobrom tragu. Kevin Costner je na dobrom tragu'', zaključio je Josip.

S canneskog crvenog tepiha, u modnom pogledu, ove godine odlazimo sretno oboreni s nogu.

