Pađena je glazba spasila da ne završi u popravnom domu, danas ima diplomu s fakulteta i 50 godina staža na bini: ''Najblaže što se mogu sjetiti...''

U osnovnoj školi krivotvorio je ocjene, a glazba je Juricu Pađena spasila da ne završi u popravnom domu. Danas u džepu ima diplomu Ekonomskog fakulteta, a na pozornici 50 godina staža. Sa svojim Aerodromom upravo je objavio novu pjesmu u kojoj ima čak dva posebna gosta. Priča naše Anje Benete za In magazin.

Jurica Pađen šapnuo nam je kako je u novoj pjesmi Aerodroma svoj glas pustila i njegova supruga Ana. U romantičnoj rock baladi, koju već nazivaju proljetnim hitom, Juričina ljepša polovica pjeva back vokale.

"Uvijek kad mi treba ženski vokal, zovem nju. Ne naplaćuje mi, haha. Inače, jako lijepo pjeva, ima svoj band Ana i dva guna ili Novo nebo, mijenjaju imena. Jako dobar bend, samo još nisu izašli'', rekao je Jurica.

Aerodrom ima gosta i na gitari, i to onoj s 12 žica. Maestralno ju je odsvirao nositelj neslužbene titule najobrazovanijeg Hrvata, trostruki doktor znanosti Nikša Sviličić.

''Mi se inače znamo već neko vrijeme i družimo se i on je rekao, ispast će malo neskromno, a tako je bil , da bi mu bila velika čast da svira s Aerodromom neku stvar na novom albumu, i ja sam ga baš čuo u toj pjesmi i pozvao sam ga...'', kaže Jurica.

Jurica ima plan da na novom albumu, s Aerodromom zasviraju i kći Mila i sin Vito.

''On rastura klavir jer je 4. srednje za klavir i ona svira 1. godinu srednje flautu nagovaram ih, možda ću morati nešto potkupit ih da mi gostuju u jednoj pjesmi, tako da imamo kompletnu family u jednoj pjesmi'', kaže Jurica.

Jurica je sretan što su djeca krenula njegovim stopama jer je upravo glazba bila ta koja je poznatog glazbenika spriječila da kao tinejdžer ode stranputicom.

''Na neki način mogu reći da me muzika spasila vjerojatno da ne završim u popravnom ili tko zna, možda i nešto gore. Imao sam dosta problematičnu ekipu s kojom sam se družio. Najblaže što se mogu sjetiti je da smo falscificirali ocjene u školi, upisivali u dnevnik petice, onda su nas skužili, troje je izbačeno iz škole, a ja pošto sam bio dobar đak, mene su poštedili. Međutim onda sam otkrio muziku, i onda sam upisao gimnaziju i nakon toga je prestalo druženje s problematičnom ekipom...", priča Jurica.

Iza njega je danas pola stoljeća duga karijera. Osim u Aerodromu, neizbrisiv trag ostavio je i u Grupi 220, Parnom Valjku, Azri i 4 Asa. O kakvom je glazbenom velikanu riječ, govori podatak da je njegove bezvremenske hitove zasvirala zagrebačka, a nedavno i makedonska filharmonija.

''Meni je to bilo jako zanimljivo i velika je čast da takvi glazbenici izaberu moju muziku i odsviraju ju u klasičarskom aranžamnu'', kaže Jurica.

Pripala mu je i čast da prvi uživo odsvira melodiju "Lipe cvatu", i na taj način otkrije tajnu budućeg megahita Bijelog Dugmeta.

"Bili smo u Beogradu, jos je bila grupa 22O s Akijem. Došao nam je Bregović u garderobu i rekao bi li odsvirali s njim jednu pjesmu koju je napisao za Biseru Veletanlić. Deset godina nakon toga ja slušam novi hit Bijelog Dugmeta Lipe cvatu i skužim da je to ista pjesma koju smo svirali s Bregović u Beogradu samo tad se zvala Šta ću nano, dragi mi je ljut. To je za Biseru bila pjesma, on je samo promijenio tekst i postala je megahit'',priča Jurica.

Megahitova je puna i Juričina pjesmarica. 10. travnja zapjevat će ih i beogradska publika. Možda su mu piste stare pola stoljeća, no Pađenov Aerodrom spreman je za nove letove u glazbene visine.

