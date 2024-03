Izašao je službeni poredak prve polufinalne večeri Eurosonga, evo koja će po redu biti Hrvatska!

Izašao je službeni poredak nastupa u prvom polufinalu Eurosonga.

Najveće glazbeno natjecanje u Europi se bliži, a sada je službena stranica Eurosonga objavila poredak za prvo polufinale.

Evo kako će izgledati prva večer te tko će nastupiti prvi, a tko posljednji.

Prvi će nastupiti Cipar, druga Srbija, a zatim Litva, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Poljska, Hrvatska, Island, Njemačka, Slovenija, Finska, Moldavija, Švedska, Azerbajdžan, Australija, Portuga pa Luksemburg.

Hrvatska će nastupiti sedma po redu, a predstavit će nas Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

