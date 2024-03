Najpoznatiji snagator zabrinuo je pratitelje fotkom iz bolnice, no on se o svemu našalio: ''Sad sam kao Terminator''

Slavni glumac Arnold Schwarzenegger otkrio je da mu je nedavno ugrađen pacemaker, objavio je fotografiju iz bolnice.

Slavni glumac Arnold Schwarzenegger otkrio je da mu je nedavno ugrađen pacemaker nakon što je prethodno imao tri operacije na otvorenom srcu.

Na svom X profilu objavio je fotografiju iz bolnice, a nakon što su se mnogi zabrinuli što mu je, objasnio je zašto je tamo bio.

''Imam novi aortalni zalistak uz moj plućni zalistak od zadnje operacije. Osjećam se fantastično i već sam hodao ulicama Clevelanda uživajući u vašim nevjerojatnim kipovima. Hvala svakom doktoru i medicinskoj sestri u mom timu!'' napisao je u opisu.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA