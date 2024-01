Nakon skoro 40 godina sastali su se glavni akteri ove urnebesne komedije, pogledajte kako je izgledao njihov ponovni susret!

Arnold Schwarzenegger objavio je fotografiju s legendarnim Dannyjem DeVitom, a fanove koji su ih gledali u ''Twinsima'' oduševio je njihov ponovni susret.

Glumac Arnold Schwarzenegger razveselio je svoje pratitelje na Instagramu fotografijom s dobrim prijateljem koju je nedavno objavio.

Naime, Arnold je pozirao u društvu legendarnog glumca Dannyja DeVita i njegove kćeri Lucy DeVito, a fotka je mnoge podsjetila na komediju iz 1988. godine ''Twins'' u kojoj su zajedno glumili.

''Moj brat! Bilo je fantastično vidjeti Dannyja na Broadwayu u ''I Need That''. On, Lucy i svi koji su bili uključeni zabavljali su publiku, nasmijali je i uživali u svakoj minuti - jedna od najboljih predstava koje sam ikada vidio, pravi spektakl'', napisao je Arnold u opisu i nahvalio novi pothvat svog prijatelja.

Nakon sjajnog filma ''Blizanci'', Arnold i Danny već neko vrijeme planiraju napraviti i nastavak filma, a projekt je u izradi već neko vrijeme, ali odgođen nakon što je redatelj originalnog filma Ivan Reitman preminuo u 75. godini u veljači 2022.

Reitman se trebao vratiti u nastavak, u kojem bi braća otkrila da su trojke pa bi se tako i novi nastavak zvao ''Triplets''.

Bilo je natpisa koji su sugerirali da će se Eddie Murphy pridružiti glumačkoj ekipi nastavka, a nedavno je Tracy Morgan navodno trebao preuzeti tu ulogu.

''Reitman je to jako želio učiniti. Ja sam to jako želio učiniti. Danny DeVito je to silno želio učiniti. Ali kad je Reitman preminuo, njegov sin odlučio je sve obustaviti'', rekao je nedavno Arnold.

Ipak, fanovi neće ostati razočarani jer je Arnold otkrio da radi na novom filmu s Dannyjem.

