Željko Bebek ni sa 78 godina ne razmišlja o mirovini: ''Iz dana u dan sve više osjećam da pripadam pozornici!''

Nakon zagrebačke Arene Željko Bebek 50 godina karijere proslavio je i rasprodanim koncertom na splitskim Gripama. Djelić atmosfere donosi vam za IN magazin naš Gordan Vasilj, kojem je jedan od najpoznatijih pjevača na ovim prostorima otkrio kako mu odlazak u glazbenu mirovinu nije ni na kraj pameti, koja je tajna njegove vitalnosti i posvađa li se ikad sa sinom Zvonimirom, s kojim posljednjih pet godina dijeli i pozornicu.

U maniri Micka Jaggera Željko Bebek zapalio je prepunu kultnu dvoranu na splitskim Gripama i nakon zagrebačke Arene krajem listopada na najbolji mogući način nastavio proslavu 50 godina karijere.

''Poseban mi je užitak da ovaj rock 'n' roll koji hoda sa mnom 50 godina ponovo dođe na splitske Gripe, tamo gdje smo '70-ih godina nastupali redovno, gdje smo imali velike rock-fešte. Evo, 2024. ponovo sam tu, baš sam sretan'', govori Željko.

Ulaznice za slavljenički koncert ovog bezvremenskog rokera planule su u rekordnom roku pa je u prodaju puštena i južna tribina, koja je rasprodana u svega nekoliko sati.

I dok je energični karizmatik nizao hit za hitom, na gitari ga je pratio sin Zvonimir. Njegova solaža uz vatromet podsjetila je na legendarnog Slasha, još mu je samo nedostajao cilindar.

''Predivan je osjećaj, baš zato što i ja znam da je to kultna dvorana iz tatine povijesti'', kaže Zvonimir.

Bebek senior i junior, kažu, funkcioniraju kao švicarski sat.

''Mi smo baš kompatibilni. Od prvog dana kad sam uočio njegovu ljubav prema glazbi, prvo netko tko samo sluša i doživljava cijelim tijelom i bićem, poslije se ispostavilo da ima puno talenta, da će uz malo rada i napredovati. Mojoj sreći nema kraja otkad se dogodilo to da sam jednog dana od srca i čiste pameti rekao: 'Zvone, popni se na binu, to sad pripada i tebi.' I evo, tome je već pet godina i zaista uživamo do besvijesti'', priča Željko.

Legendarni pjevač otkrio nam je i tajnu svoje vitalnosti.

''Genetski kod je takav, to se ne bira. Ako imaš sreće, dogodi ti se, ako ne, ne dogodi ti se, ali uglavnom ja sam meni se čini još sretan i još uvijek ne namjeravam ništa zaustaviti. Čini mi se da iz dana u dan, iz koncerta u koncert, iz turneje u turneju osjećam da sve više pripadam pozornici i da sam zapravo tužan kad nisam na putu'', priča Željko.

Iako je u prosincu proslavio 78. rođendan, mirovina mu nije ni na kraj pameti.

''To je daleko još, jako daleko. O tome se teško razmišlja kad si cijeli život naučio stalno ići naprijed. Meni se posrećilo da idem naprijed i nijednog trenutka ne razmišljam prestati i što ako sve stane. Naravno da će sve stati, jednog dana sve mora stati, ali to nije ono što se mota po glavi, u mašti'', kaže Željko.

Kad se jednog dana ipak umirovi, miljenik publike slobodno će vrijeme, kaže, najvjerojatnije provoditi na moru, u zagrljaju svoje najveće potpore, 34 godine mlađe supruge Ružice.

''Vjerojatno ću biti negdje na nekom brodu, baviti se ribolovom i uživati u najljepšim stvarima koje čine život lijepim, a to je odnos s prirodom'', kaže.

Bebek je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj sceni, a njegov je glas obilježio prvih 10 godina Bijelog dugmeta, grupe koja također priprema slavljeničku turneju u povodu pola stoljeća postojanja. Na pitanje jesu li ga kontaktirali, kratko odgovara.

''Pa ne bih ja sad o tome, okupiran sam ovime što mi je sad najveći užitak u životu, da proslavim 50 godina svoje karijere'', kaže.

Velike karijere, čiji su hitovi postali neizostavan dio naših života.

