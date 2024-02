Tony Cetinski o spektaklu koji sprema: ''Volio bih da ljudi dođu, da se zabavimo''

Tony Cetinski posljednjih je dana glavna tema medija u regiji nakon otkazivanja koncerta u Sarajevu. No pjevač je spreman za nove projekte. Najavio je koncert u Areni, i to za svoj rođendan, a ima i novu pjesmu. S njim je razgovarala naša Dijana Kardum za In magazin.

35 godina karijere i 55. rođendan Tony Cetinski proslavit će velikim koncertom u zagrebačkoj Areni 31-og svibnja.



''Dugo smo gledali šta ćemo, šta ćemo i onda se desilo, dobio sam poziv od moje Tine, koja mi je rekla, imamo jedan slobodan, interesantan će ti biti datum i onda je rekla datum mog rođenja. Tako da jedna zgodna prilika, iako je bila ta ideja već prije korone kad smo najavljivali već Arenu i bio je isto moj datum. Pa smo htjeli spojiti rođendan i koncert'', govori Tony Cetinski.

Kakve su njegove želje za rođendan?

''Moje su želje za rođendan da svi zajedno puhnemo u ove svijeće na toj torti i u punoj Areni pa, mislim ne mogu biti lažno skroman. Volio bih da ljudi dođu, da se zabavimo'', priznaje.

Prvi koncert u zagrebačkoj Areni Tony je imao 2009. godine, kada je postao prvi domaći izvođač kojem je pošlo za rukom dva dana zaredom napuniti ovu dvoranu.



''19 870 karata prodanih, to je kad nemaš stolove i pozornicu do pola partera, to je stvarno rasprodano i tako dva dana. Imali smo dobru produkciju, imali smo puno plesačica, imali smo svega. Nekako sam sad nakon toliko godina možda neće biti tako, naravno da neće. Napravit ćemo korak više, korak naprijed, živjet ćemo u ovom vremenu. Imat ću jednog specijalnog gosta i jednog svjetski poznatog. Bit će zadovoljni oni koji su pratili mene'', govori Tony.

Tony je prije nekoliko dana objavio i novi duet s Adijem Šošom. A do suradnje je došlo zahvaljujući zajedničkom autoru.



''Jednog dana mi je poslao demo snimku na kojoj je Adi pjevao, ja sam to poslušao i on je rekao bi li ti uskočio tu, iako Adi već sad ima bazu svoje publike, ja rekoh nema problema'', kaže Tony.



''Volim nekog tko ima dušu kad pjeva, kojem se duša čuje kad pjeva, a Adi to ima'', dodao je i otkrio zanimljiv podatak.

''Mi se još nismo ni vidjeli, ni upoznali. Mislim čuli smo se, vidjeli smo se preko medija, ali sgurno ćemo nadoknaditi'', kaže.

Zahvaljujući tehnologiji, sve je izvedivo, a upravo je njome nadahnut i videospot.

''Puno stvari lakše napraviti danas nego prije 15 godina, ne treba bježati od tih tehnoloških mogućnosti i prednosti, ali stvar je opet u čovjeku, koji će čovjek sa svojim rukama i svojom glavom i kako barata s tom tehnologijom. Ne mora tehnologija biti kriva za neke loše momente, nego opet čovjek. Tako da između robota i čovjeka uvijek ću birat čovjeka'', kaže.



''Preporučam više vremena provesti u prirodi, jer sve je obrnuto, kad smo bili klinci, onda su roditelji vikali dođi kući, dođi kući jer bi ti do navečer igrao nogomet. A danas je obrnuto, trebaš ih tjerat vani'', kaže Tony.

Što njemu danas govore njegovi roditelji?

''Otac je tu da, dođe u Zagreb zbog zdravstvenih pitanja, ima i on neko gostovanje na televiziji, njegova želja je bila da ostane u autu, pa sam mu ispunio tu želju da u autu čeka'', kaže Tony.

Tony je za nekoliko dana trebao nastupati u Sarajevu povodom 40. godišnjice Olimpijskih igara. Međutim, koncert je na kraju otkazan.



''Pa uvijek će mi biti malo žao. Sad sam vidio, nisam ja mislio sam tu nastupati i Adi je tu i još sam imao nekakva iznenađenja, jer mene za Sarajevo vežu prelijepi trenutci, bez obzira što je to bilo ratno vrijeme. Mene prvi put u Sarajevu dočekao frontman Indexa - on pije svaki dan kafu, kako on kaže, u Fisu, Davorin Popović koji me dočekao, dva dana nakon toga Dino Merlin u kafiću mi je puštao neke demo snimke. Već tad su bili legende, a danas pogotovo. I onda me jako puno prijatelja iz grada s kojima sam se družio, žao mi je zbog tih ljudi, koji su mi pružili toliko ljubavi i dočekali me na lijep način da se ipak nije desio taj koncert, ali ćemo nadoknadit. Zovu svakodnevno, šalju poruke i ne sumnjam u to da ćemo nadoknadit'', kaže Tony.

Sada su pripreme usmjerene na veliki zagrebački koncert, koji će nesumnjivo biti veliko zadovoljstvo za sve njegove obožavatelje.

