Prizori romantične prosidbe na kninskoj tvrđavi obišli su Lijepu Našu, a evo kakvu svadbu spremaju poručnici Hrvatske vojske!

Marko i Tea, par iz naše iduće priče, zaručio se na kninskoj tvrđavi. Ona za njih ima posebno značenje jer su oboje poručnici Hrvatske vojske. Naša Matea Slogar posjetila ih je u Gospiću gdje žive i rade, a otkrili su joj detalje o prosidbi koja je mnoge raznježila.

Njihove romantične zaruke na kninskoj tvrđavi obišle su Hrvatsku. Nakon završetka naporne vojne obuke, na samom cilju, Marko je smogao snage i zaprosio ljubav svojeg života.

''Znao sam to još dosta dosta prije ovoga ali pustili smo vrijeme da teče i rekao sam joj još davnih dana kad ju zaprosim da će to biti posebno, a sve ove civilne fore su mi bile izlizane pa sam onda trebao posegnuti za nečim novim iz rukava i to je bilo ovo. Kako se bližio kraj obuke, to zahtjeva kninsku tvrđavu na kraju i jednostavno mi se to ukazalo kao dobra prilika'', govori Marko Pedić.



Poručnica Tea to nije očekivala, a filmska prosidba nešto je što će zauvijek prepričavati.

''Nije mi bilo neugodno jer sam bila toliko iznenađena u tom trenutku da se nisam obazirala na ljude oko nas i kameru oko nas, nisam doživjela pola toga tamo, znala sam da će on nešto smisliti, ali nisam mislila da je toliko lud da to učini eto'', priča Tea Kovačević.



Marko je netom prije bio na obuci za razvoj vođa Marko Babić, koja je bila fizički doista naporna, a posljednja dionica hodanja od Udbine do Knina za njega je bila mačji kašalj jer znao je da ga čeka velik trenutak. Morao je planirati i detalje oko zaručničkog prstena.

''I obuka je takva da iziskuje stalno neko seljenje, nošenje stvari tako da sam ipak uzeo taj faktor u obzir i prije sam dao prsten sestri Marineli s kojom sam i išao kupit ovaj prsten. Ona i druga sestra Jana su bile uključene u operaciju'', govori Marko Pedić.



A Tea nam je otkrila i je li Marko pogodio prsten.

''Ufff. Veličina je bila....hahaha smanjila sam ga za nekih 5 brojeva ali ovako prsten kao prsten, stvarno svaki bi bio savršen, ali savršen je za mene'', kaže Tea.



Svako mjesto zaruka za parove nosi određenu simboliku, a kninska tvrđava za Marka i Teu, koju su u Hrvatskoj vojsci, ima posebno značenje.

''Predstavlja simbol pobjede, simbol naše Republike Hrvatske i jednostavno mi se činila kao lijepa prilika u koju bi mogao ukomponirati sve to'', kaže Marko.

''Bilo mi je prelijepo zato što sam ja prisegu 2019. u kadetskoj isto imala na kninskoj tvrđavi gdje sam i primila beretku, gdje je počeo moj vojni put i ovo je bio nastavak i potvrda da se s tim nastavim baviti'', priča Tea.



Ovaj par upoznao se na studiju na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu prije 3 godine. Studirali su vojno vođenje i upravljanje, a danas zajedno žive u Gospiću, gdje i rade.

''U motoriziranoj bojni Vukovi u Gospiću. Na poslu nam se malo razilaze putovi jer sam ja u prvoj satniji, ona u drugoj tako da ipak smo malo razdvojeni na poslu'', priča Marko.

''Najbitnije je to neko povjerenje koje imamo jedno u drugo, koje smo gradili godinama. Ta neka disciplina sama i raspored dana, sve nam je nekako usklađeno'', govori Tea.



Nakon zaruka u posebnom i vojnom tonu, otkrili su nam što pripremaju za svadbu.

''Svadba će biti u civilnom tonu, na moru kod mene u Zadru zato jer sam ja s mora iz Pridrage iz Zadra pa smo se odlučili za tu kombinaciju'', govori Marko.



Mi im u zajedničkom životu želimo mnogo ljubavi i sreće uz još pokoje romantično iznenađenje.

