Sve je spremno za spektakularni koncert u Imotskom: ''Treba biti iskren, 90 posto euforije je zbog Thompsona, Bog mu dao zdravlja!''

Iako nas do njega dijeli više od mjesec dana, već ga nazivaju koncertom godine. Thompson, koji nije pjevao dvije godine, ujedinit će snage s Matom Bulićem i Draženom Zečićem u Imotskom, gdje će ZApjevati ispred više od 20 tisuća obožavatelja. Više doznajte u prilogu Hrvoja Krole.

Imotska krajina priprema se za spektakularni koncert ''Imotski ne zaboravi''. Na pozornici će se ujediniti velikani hrvatske glazbene scene, koja je smještena u neposrednoj blizini modrog jezera.



Stadion Gospin Dolac uvršten je među 10 najljepših sportskih terena na svijetu. Ovdje će se početkom kolovoza okupiti 20.000 ljudi koji vole glazbu koju izvode Marko Perković Thompson, Dražen Zečić i Mate Bulić.“



Iako je koncert u samo 48 sati od objave datuma rasprodan, interes za njima još ne jenjava. Obožavatelji se nadaju kako će se otvoriti i drugi datumi kako bi svi mogli uživati u ovom spektaklu. Dražen Zečić ne krije svoj ponos.



''Što se tiče karata tu je zaslužan Marko zbog povrata i treba biti iskren 90 posto euforije je zbog Marka. Bog mu dao zdravlja, njemu i njegovoj obitelji i da mu da snage da se uspije vratiti na koncerte i da ih radi sa bendom kako samo on može napraviti. Čast mi je da ću s Matom i Markom biti na tom koncertu i da me organizator pozvao, brzo smo se dogovorili i nije bilo nikakvih problema'', govori Dražen Zečić.



Za Dražena će ovo ljeto biti radno, a onda će krenuti intenzivne pripreme za veliki koncert u zagrebačkoj Areni koji će se održati u listopadu. A kako je uvijek spreman za šalu, na takav način je prokomentirao i situaciju s kartama imotskog koncerta.



''Imamo problem s kartama, meni se organizatori više ne javljaju na telefon jer znaju da ću nešto pitat i molit za nekoga. Tako je meni i moj dragi brat Mate poslao svoga čovjeka da mu ja nađem karte, ne znam kako ću ja ako on ne može haha A sad Mate drugi put ja ću dati svojoj materi broj pa će te ona pitat dvi karte pa je ti odbij pa ćeš vidit kako je meni haha'', priča Dražen.



Na pozornicu će nakon dvoje godine glazbene pauze izaći i Marko Perković Thompson, on se povukao zbog obiteljske situacije, a upravo ga je ta ista obitelj potakla da se vrati glazbi koju toliko voli.



''Ja moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela to me raduje i nekako je sve to napravilo mirniju atmosferu i na njegovoj strani i oko nas koji ga okružujemo'', govori Mate Bulić.



Publika će doći sa svih strana svijeta i svi žele samo jedno, a to je da se ovakvi koncerti održavaju češće te da se pokaže svijetu kako hrvatska glazba itekako živi. I samog Matu je iznenadila brzina kojom su ulaznice nestale.



''Obzirom na euforiju koja vlada što Marka nema, druga stvar Zeko i ja dobro stojimo u publici i tu se napravi jedna sprega. To je dobro, ja nisam uopće sumnjao ali samo nisam znao da će to otići za dan ali evo'', govori Mate Bulić.

Možemo najaviti da će biti još takvih koncerata?

''Sigurno. Na kojoj lokaciji i gdje ne znam, u kojem sastavu ne znamo ni to, ali samo znamo da će ih biti i treba nam to. Treba se pokazati što hrvatska glazbena scena može napraviti. I sve je na mjestu, nek se prave dobre stvari, nek se prave dobre zabave, nek se prave dobre akcije za koje će ljudi reći da je to dobro. To je na neki način pobjeda sviju nas'', govori Mate.



A upravo se očekuje pobjeda i šestog kolovoza u Imotskom koji će toga dana postati pravi centar glazbenog svijeta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje Mate Rimca: Na slavlje su stigli u Neveri, a mladenka je odradila stari običaj!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Koliko često naši poznati čine dobra djela i što rade kako bi bili bolji judi: ''Jako je važno živjeti u skladu sa samim sobom...''