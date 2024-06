Koliko često naši poznati čine dobra djela i što rade kako bi bili bolji judi: ''Jako je važno živjeti u skladu sa samim sobom...''

Sanjati i živjeti svoje snove, raditi na sebi i motivirati se - glavne su vrijednosti koje promiču akteri naše sljedeće priče. Je li istinita ona "što zračimo, to privlačimo" te kako pozitivnije djeolvati u današnjem svijetu, pretresli smo s brojnim poznatim damama koje je kreativna producentica i bivša voditeljica Ana Radišić okupila na proslavi 4. rođendana svojeg podcasta.

Na četvrtom rođendanu podcasta Ane Radišić okupila su se brojna poznata lica koja su nam otkrila koliko rade na sebi iznutra i na koji način nastoje biti bolji ljudi.

''Mislim da je jako važno živjeti u skladu sa samim sobom i mislim da nas to može odvesti na oblake, ako ne mislimo, ne govorimo i ne radimo isto, mislim da se javlja jedan unutarnji glas koji nam govori da nešto radimo pogrešno'', govori Mirela Holy.

''Unazad 4 godine otkako sam prvi put postala mama moj rad na sebi uglavnom se svodi na pronalaženju puno strpljenja i nastojim učiti od svoje djece da im mogu dati najbolje od sebe'', dodala je Marija Borić.

''Dosta radim na sebi, ali više u smislu duhovnosti i energije, emocija jer jednostavno moram više me nitko neće pitati i ne želim da me pitaju kako sam, kad dođem u javnosti onda moram biti dobro'', kaže Tihana Harapin Zalepugin.



S nešto drugačijim imidžem i preplanuli s mora, na event su stigli Paula Jeričević i Marko Cuccurin i otkrili nam kako se rashlađuju tijekom vrućih dana.



''Pa mi smo se sad vratili sa zajedničkog ljetovanja na Lošinju tako da odradimo to, da odemo iz Zagreba. Hladno piće, malo mahanja i dobro je'', kažu.

Na čemu su oni zahvalni u životu?

''Jao pa o tome smo baš Paula i ja razgovarali dok smo ljetovali skupa, nekad zaboravimo bit zahvalni na onim malim stvarima - dovoljno mi je da nisam gladan, imam krov nad glavom i još imam privilegiju birat što ću i kada kupit i otić to je samo bonus ali mislim da to što smo zdravi'', kaže Marco.

Uz ritmove Nene Belana, Ana Radišić okupila je sve one koji su se našli nasuprot nje u podcastu među oblacima. Tijekom četiri godine, mnogi su joj se otvorili, podijelili s njom najdublja osjećanja, a otkrila nam je koja je njezina tajna.

''Možda je tajna u iskrenosti, u slušanju srca i slušanju druge strane. Uvijek volim reći dobili smo uši da čujemo, a jedva usta da pričamo. I nekako smisao ovog podcasta je da rastem, da učim, da ljudi koji slušaju ovakav sadržaj da se motiviraju, da pomaknu svoje granice i da se inspiriraju'', govori Ana.



Svaki gost kojeg je ugostila njezina je velika inspiracija, a ipak bi jednog izdvojila.

''S obzirom da sam imala priliku intervjuirati velikog Robina Sharmu, on je zaista moj veliki uzor i inspiracija i nekako sam na svojoj osobnoj listi želja stavila kvačicu'', otkrila je.



Ana svojim podcastom potiče na promjenu i bolje vrijednosti u društvu koje ona živi i diše. Bolji ljudi možemo biti i činjenjem dobrih djela što našoj Miji nije strano.

''Stalno, bilo da je u materijalnom, bilo da je roba, novac, razgovor jer doista se tako najbolje osjećaš'', kaže.



Dugo toplo ljeto je na vidiku tako da razloga za sreću i zadovoljstvo neće nedostajati.

