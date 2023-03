Može li danas svatko biti model? Influenceri i "nepo bebe" na modnim pistama!

Svi smo danas izoštrili vještine dobrog poziranja pred kamerom mobiteldobra fotografija moa, no čini li nas jedna dobra fotografija modelima? Danas je više nego ikad nejasno tko su modeli, a tko influenceri na modnim pistama. Najveći modeli prošlog stoljeća, inozemne i domaće scene, otkrivaju nam s kakvim su se izazovima industrije susretale. Ispod glamura modnog svijeta zavirila je Aleksandra Keresman za In magazin!

Čini li vam se ikad da čim otvorite društvene mreže, kao da ste otvorili portal u svijet modelinga? Lijepo lice, malo filtera, dobar kut i u trenutku vas Instagram pretvara u supermodela s naslovnice, no svi znamo kako instagram ujedno obmanjuje vještije od Davida Copperfielda. Dok je njegova nekadašnja supruga Claudia Schiffer ponosno držala rekord s najviše naslovnica na svijetu, danas na modnim pistama najvećih modnih kuća, češći su influenceri i djeca slavnih, nego modeli s ozbiljnim iskustvom.



''Definitivno je puno drugačije. No zanimljivo je proživljavati te različite faze, sve to ima svoje pluseve i minuseve, ali da, iskustva su mnogo drugačija. Neki dan je netko objavio video Elite look of the year natjecanje, od prije 23 godine, sa 170 djevojaka, uključujući Isabel Fontanu, Anu Beatriz Barros, i mnoge druge, jako je zabavno. To je bilo prije društvenih mreža i kad sam to objavila odjednom se javilo toliko simpatičnih komentara. Da, jako drugačije vrijeme, sada je sve nekako instant. Prije je bilo nekako mističnije'', smatra Petra Nemcova.



''Postojala je ta nekakva mističnost koja danas ne postoji jer danas sve otkrivamo. One su bile magneti, zanimalo te sve – kako izgledaju na cesti dok šeću, a bile su u trapericama i bijeloj majici. Htio si znati sve o njima, baš zato što nisu sve davale. Mislim da se dosta stvari razvodnilo, društvene mreže su napravile hrpe modela, mislim da danas svatko misli da može biti model jer eto, napravi selfie, sredi se, namjesti, stavi filter i evo ja sam kao top modeli pa se to negdje izgubilo sve, ali tad je to bilo, to su bile žene s karakterima, svaka s različitim, svaka sa svojim, žene koje su znale prodati odjeću i proizvod, koje su bile u prvom planu, ali svaki put kad bi radile posao nisu sebe stavljale u prvi plan nego to što rade. Fotografi su ih obožavali baš zbog karaktera'', sličan komentar imala je i Ljupka Gojić Mikić.



Danas smo zagazili u eru takozvanih nepo - beba ili modela koji su postali tražena lica dobrim dijelom zbog svojih slavnih roditelja i vojske pratitelja. No nisu samo društvene mreže one koje čine razliku između prošlog stoljeća i današnjeg svijeta instant-modela.



''Pa znate, u početku sam morala sama raditi svoju frizuru i makeup. Nekad sam čak nosila i svoj nakit. U 60-tima si sve radio sam, u 80-tima su polako drugi počeli brinuti se o vašoj kosi, makeupu, odjeći. Sada kada sam u svojim 70-ima je odlično, ipak sam model sa 74, to ne možete ni zamisliti'', kaže Maye Musk.



''Razlika nekad i danas moram priznati je dosta velika, nas je bilo puno manje, bile su samo dvije agencije, mi nismo imale toliko ljudi oko sebe na reviji, često nismo imali ni šminkere ni frizere nego smo same nosile viklere i uređivale se. Ja se sjećam da sam išla sa torbom, koferom na revije zato što sam nosila marame i različite detalje. Sreća naša je bila da nas je bilo malo pa su honorari mogli pokrivati naše troškove i rasteretiti roditeljski budžet'', prisjetila se Tihana Harapin Zalepugin.

Pogledaj i ovo Svi su pozvani DRUŠTVENE MREŽE GORE Okupio toliko ljepotica na jednom mjestu!

No to je ujedno bilo vrijeme nenaklonjeno manjinskim predstavnicama. Naomi je tako probijala stakleni strop, kao prvi afroamerički model koji se pojavio na naslovnici TIME magazina, te francuskog i ruskog Voguea.



''Nije mi bilo dopušteno govoriti na početku karijere. 20, 30 godina kasnije napokon to mogu, sada je to u redu. Prije čim bih imala neki komentar ispala bih teška, problematična, ovakva, onakva. Sada mogu slobodno govoriti o jednakosti prava, o rasi, o jednakosti u plaći sa mojim bijelim kolegicama. Da, dosta je toga'', kaže Naomi Campbell.



''Da, vidim veliku promjenu u pozitivnom smjeru. Prošli smo kroz brojne valove promijene. Ali mislim da sada dolazimo do pozicije gdje sve nekako izlazi kroz društvene mreže, jer svi imaju svoje male press konferencije na svojim telefonima, i mislim da je važno da se svačiji glas čuje'', kaže Toni Garrn.



Iako modeling agencije osjećaju da gube tlo, koje sve brže zauzimaju društvene mreže.



''Malo neke dorade i obrade i ona je lijepa, dakle ona ne treba toliko potvrdu posla, a čak i objavom tih fotografija ona zarađuje. Pojava influencera zaista je pojela puno onoga što po meni ima neku drugu vrijednost a ne samo broj pratitelja. Jednostavno sam primijetila da imaju više povjerenja, pa i ljudi koji pozivaju na evente imaju više povjerenja u influencere koji imaju puno pratitelja to danas vlada ne samo modnom scenom nego scenom općenito'', objasnila je Tihana.



Ipak, u pozadini se odvijaju i neke pozitivne promjene. Društvene su mreže poslužile kao platforma za otkrivanje brojnih negativnih aspekata modnog svijeta, od seksualnog zlostavljanja do iskustava s razlicitim oblicima ponižavanja djevojaka. Modeli su dobili svoj glas u svijetu u kojem su dosad bili tek nijema slika.



''Dugo vremena nije bilo ni ženskih redateljica, glavnih ženskih uloga u blockbusterima, a mislim da se ženske priče trebaju pričati kroz žene. Tako da je uzbudljivo gledati kako se to mijenja. Danas ima i puno više fotografkinja, kreativnih direktorica, modela, imamo nekako više glasa. Više je to neki zajednički rad, a kul je biti dio toga'', rekla je Sara Sampaio.

Jer čini se kako velike društvene promjene idu ruku pod ruku s velikim izazovima, a tko zna što nam doista donosi nova era. Možda ćemo se jednom s nostalgijom prisjećati doba instagram modela.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 18:00 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Otkazan koncert Petra Graše u Srbiji, poznat i razlog zašto obožavatelji neće moći uživati u spektaklu

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Zbog želje da ostane mlada jako je požalila, a fotografije izbliza pokazuju što si je zapravo učinila!