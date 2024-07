Evo kako je Tihana Harapin Zalepugin obilježila rođendan pokojnog supruga: "Sve pršti od ljubavi prema Tebi..."

Tihana Harapin Zalepugin obilježila je rođendan pokojnog supruga, a na Instagramu je pozirala s tortom i kućnim ljubimcem.

Naš ugledni novinar, televizijski voditelj i urednik Saša Zalepugin preminuo je u studenom 2022. godine, a njegova supruga i modna agentica Tihana Harapin Zalepugin u četvrtak je obilježila njegov rođendan.

Saša bi danas imao 93 godine, a Tihana je povodom posebnog dana na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira sa psićem pokraj rođendanske torte.

"Sve pršti od ljubavi prema Tebi", napisala je u opisu objave.

Podsjećamo, Tihana i Saša u braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih bilo 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

