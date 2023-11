Neutješna Tihana Harapin Zalepugin prisjetila se svog voljenog Saše pa sve dirnula do suza: "Možda ugledam Tvoj znak..."

Tihana Harapin Zalepugin obilježila je prvu godišnjicu smrti svog supruga Saše Zalepugina i na društvenim mu mrežama posvetila dirljivu oobjavu.

Naš ugledni novinar, televizijski voditelj i urednik Saša Zalepugin preminuo je točno na današnji dan prije godinu, a na prvu godišnjicu smrti oglasila se i njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin.

Ona je na svom profilu na facebooku podijelila emotivnu i dirljivu objavu koju je posvetila voljenom i neprežaljenom Saši.

"Mini gleda u vrata: mozda ih otvoriš. Ja gledam u nebo: mozda ugledam Tvoj znak. I tako između realnosti i mašte život nam piše nove priče. Bez Tebe - ali uvijek si tu. Zauvijek", napisala je Tihana.

"Pazi on na tebe, tamo iz daljine", "Divno Tihana, vaša ljubav je vječna! Neki nažalost nikad ne dožive takvu ljubav. A Vi ste je hvala Bogu doživjeli, živjeli i živite i tako u beskonačnost. Imate razlog za savršenim mirom te ispunjenjem svoga bića", "Ufff, Tihana draga", poruke su koje je dobila od svojih prijatelja.

Godina bez Saše za njegovu Tihanu bila je ispunjena emotivnim usponima i padovima, ali uspjela je pronaći snagu kako bi se nosila s gubitkom voljenog životnog suputnika.

''Suočavanje sa sitnicama je možda teže nego s krupnim stvarima, i tu je jako bitno da imate ljude koje možete nazvati, kojima se možete isplakati i onda krenuti u javnost kao da ništa nije bilo. Ima tu i osude, ima svega, svašta sam ja u ovih godinu dana pročitala i preživjela. Pa evo je, pa slika se, pa dobro izgleda, znate, neki bi očekivali da sam i ja otišla, ali ja moram živjeti dalje i znam da bi moj Saša htio da živim punim plućima, da radim svoj posao koji volim, da budem lijepa, da budem uređena, da budem damica kakvu je on upoznao i kakvu je volio'', rekla je Tihana u nedavnom intervjuu za IN Magazin.

Svjesna je kako je mnogo ljudi izgubilo svoje najmilije i zbog toga, tvrdi, nema pravo preuzimati svu bol ovoga svijeta na sebe.

''Da je jednostavno, nije, oni koji su ostali bez nekoga znaju da to nije jednostavno, svaki dan upalim dušicu jednu za Sašicu i onda s njim malo porazgovaram i tako idem dalje'', ispričala je Tihana.

Podsjetimo, Saša Zalepugin preminuo je krajem studenog prošle godine od posljedica moždanog udara.

Tihana i Saša u braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih bilo 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

