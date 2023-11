Tihana Harapin Zalepugin o prvoj godini bez voljenog Saše: ''Nedostaje od jutra do mraka, ali ima tu i osude i svega...''

Već godinu dana Tihana Harapin Zalepugin nosi se s nekom novom stvarnosti. Njezin put kroz tugu započeo je kada je izgubila životnu ljubav, čuvenog televizijskog voditelja Sašu Zalepugina. Kako se nosila s prazninom tijekom ovog teškog životnog razdoblja, otkrila je Ani Veli za In magazin.

Godina bez Saše Zalepugina za njegovu Tihanu bila je ispunjena emotivnim usponima i padovima, ali uspjela je pronaći snagu kako bi se nosila s gubitkom voljenog životnog suputnika.

''Suočavanje sa sitnicama je možda teže nego s krupnim stvarima, i tu je jako bitno da imate ljude koje možete nazvati, kojima se možete isplakati i onda krenuti u javnost kao da ništa nije bilo. Ima tu i osude, ima svega, svašta sam ja u ovih godinu dana pročitala i preživjela. Pa evo je, pa slika se, pa dobro izgleda, znate, neki bi očekivali da sam i ja otišla, ali ja moram živjeti dalje i znam da bi moj Saša htio da živim punim plućima, da radim svoj posao koji volim, da budem lijepa, da budem uređena, da budem damica kakvu je on upoznao i kakvu je volio'', rekla je Tihana.

Svjesna je kako je mnogo ljudi izgubilo svoje najmilije i zbog toga, tvrdi, nema pravo preuzimati svu bol ovoga svijeta na sebe.

''Da je jednostavno, nije, oni koji su ostali bez nekoga znaju da to nije jednostavno, svaki dan upalim dušicu jednu za Sašicu i onda s njim malo porazgovaram i tako idem dalje'', priča Tihana.

Snagu crpi radeći posao koji obožava.

''I mislim da ga još znam raditi tako da me to tjera, to mi je svakodnevni vjetar u leđa'', kaže Tihana.

S nenadoknadivim gubitkom, prazninom i uspomenama, pomažu joj nositi se prijateljice.

''Danas sam srela dvije prijateljice, Aju i moju imenjakinju Tihanu Škirnjarić. Obje su nedavno ostale bez svojih supruga, ali nevjerojatno kako smo mi žene zapravo hrabre, mi smo otišle na kavu, popričale o njima, svaka nosi svoju tugu sa sobom i ne iskazujemo ju javno. Na neki način smo utjeha jedna drugoj'', govori Tihana.

Njihove priče nas podsjećaju da ljubav ne nestaje s gubitkom, već ostaje živa kroz sjećanja i hrabro suočavanje s bolnim istinama života.

''Saša nedostaje, neki dan mi je puknula žarulja i osigurač, i morala sam zvati čovjeka da mi to promijeni što bi Saša napravio bez problema. Nedostaje kad gledam neki program, pa znam na što bi se ljutio, komentirao, nedostaje od jutra do mraka, ali nažalost, život je takav'', zaključila je Tihana.

Kroz Sašinu svjetlost i sjenu, Tihana nastavlja svoj put, pronalazeći ljepotu u svakodnevnim stvarima. Hrabrošću i ljubavlju prema životu i Sašom u mislima, ide dalje, kao što bi uostalom i on želio.

