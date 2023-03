Zbog želje da ostane mlada jako je požalila, a fotografije izbliza pokazuju što si je zapravo učinila!

Jackie Stallone do kraja života nije odustajala od estetskih zahvata i korekcija, a prozvali su je i jednom od predvodnica trenda pretjeranog podvrgavanja plastičnim operacijama.

Majka slavnog holivudskog snagatora i glumca Sylvestera Stallonea, Jackie Stallone bila je poznata kao velika obožavateljica plastičnih operacija koje su je naposljetku u potpunosti izobličile i pred kraj života više nije nalikovala na samu sebe.

Pogledaj i ovo Htjela zaustaviti starost Majka slavnog glumca koja se bliži 100. rođendanu danas žali zbog operacija kojima se željela uljepšati

Jackie je bila opsjednuta željom da izgleda što mlađe, čemu svjedoče i brojne estetske operacije kojima se podvrgnula za života, a na kraju šokirala izobličenim licem jer je na operacije odlazila još od mladosti. Mnogi su ju čak smatrali jednom od predvodnica trenda pretjeranog podvrgavanja plastičnim operacijama.

Nikada nije pokušavala sakriti svoju ovisnost o plastičnim operacijama, a prve korekcije na licu i tijelu počela je raditi u mlađim danima kada je bila profesionalna plesačica. Jackie je 2013. godine preboljela jaki srčani udar, a nakon toga je priznala da je svjesna toga koliko loše izgleda zbog svih zahvata na kojima je bila.

"Osjećam se kao vjeverica s ustima punih lješnjaka. I dalje koristim sva moguća sredstva kako bih izgledala što bolje, no čini mi se da postižem suprotni efekt. Previše sam puta bila na ubrizgavanju filera i zato sad izgledam kao vjeverica kojoj su usta puna lješnjaka", izjavila je u jednom od intervjua, pritom optuživši svog plastičnog kirurga za tadašnji izgled.

Jackie je preminula u 99. godini prije dvije godine u snu, a tužnu vijest tada su potvrdili članovi njezine obitelji. Osim sinova Sylvestera i Franka, Jackie je iza sebe ostavila supruga Stephena Marcusa, s kojim je provela više od dva desetljeća i mnoštvo unučadi.

Sinove je dobila u braku s pokojnim suprugom Frankom Stalloneom starijim, a bila je i majka glumice Toni D'Alto, koju je dobila s bivšim suprugom Anthonyjem Filitijem i koja je preminula u dobi od 48 godina nakon što je oboljela od karcinoma dojke.

Jackie je rodila troje djece koja su se proslavila u Hollywoodu, međutim i ona sama pronašla je svoj put do zvijezda. Naime, bila je jedna od ključnih tvoraca televizijskog showa "G.L.O.W., The Gorgeous Girls of Wrestling", kojo se prikazivao tijekom 80-ih godina. Oduvijek je voljela fitnes i ženska natjecanja u snazi.

Rođena je kao Jacqueline Frances prije 101 godinu u Washingtonu, a sa samo 15 godina odlučila je pobjeći od kuće. Nakon toga je kratko radila kao snimateljica emisija "Ringling Brothers Barnum" i "Baily's The Greatest Show on Earth" te kao profesionalna plesačica. Kada je odrasla, postala je prva žena koja je imala vlastitu televizijsku emisiju o vježbanju i podizanju utega u Washingtonu, što ju je potaknulo da otvori vlastitu teretanu namijenjenu ženama, pod nazivom Barbella's.

