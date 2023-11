Zbog mostarskog slavuja kojem tepaju da je novi Čolić i Toše žene vrište i plaču, no on djevojku ima, a evo kako ju je upoznao: ''A što ću, moderne generacije''

Za Adija Šošu kažu da je novi Čolić i novi Toše. Djevojke i žene doslovce vrište i plaču kad iziđe na scenu, a uglas pjevaju i sve njegove pjesme. Mostarski slavuj našoj je Dorotei Filipaj za IN magazin otkrio sve o dugoiščekivanom duetu s Tonyjem Centinskim, ali i kako mu se posrećilo na ljubavnom planu otkad je ošišao svoju dugu kosu!

Adi Šoše je Mostarac koji je svojim glasom, simpatičnim karakterom i pjesmama osvojio srca publike. Posebice ona ženska.

''Žene su najbolja publika, to je sigurno. Neke žene čak i plaču na tim koncertima. Kuća puna naroda kad sam pjevao uglavnom. Kad je počnemo svirati, svi vade mobitele. Stvorila se neka posebna energija'', priča Adi.

Pjevačku je karijeru započeo kao dugokosi mladić od 25 godina, a njegova tadašnja frizura, kaže, nije mu donijela sreću na ljubavnom planu.



''Svi govore, vole žene dugu kosu... Joj, mene nisu voljele, to je bilo stvarno katastrofa. Sve su nešto bile u fazonu - jao, simpatičan si, divan si, lijepo pjevaš, ali daj se ošišaj, molim te, nije mi to to, čupav si previše'', prisjetio se Adi.

No sreća se okrenula.



''Zauzet sam, zauzet i sretan i lijepo mi je'', priznao je.

O privatnom životu ne voli govoriti, no otkrio nam je kako su se on i djevojka upoznali.

''Preko društvenih mreža. Ja joj odgovorio na story. To tako ide, a što ću, moderne generacije'', otkrio je.



Moderno mu je vrijeme donijelo i suradnju s Tonyjem Cetinskim. Naime, prije gotovo dvije godine Adi je svoje pjevačke dionice snimio u Sarajevu, Tony u Zagrebu. Videospot je napravljen pomoću umjetne inteligencije, a pjesma "Sve ili ništa" bit će puštena u javnost idući mjesec.



''Mi se još nismo upoznali, nećeš vjerovati. Neki dan smo se malo dopisivali vezano za spot. Ja sam bacio nekoliko fazona, on je bacio nekoliko fazona, možda imamo neku dobru kemiju. Možda bismo bili dobri prijatelji, ali nismo se još upoznali. Da se mene pita, ja bih je već danas izbacio. Ali, eto, drago mi je što je taj projekt gotov. Stvarno, Tony Cetinski apsolutna je legenda pop-glazbe i jedan od mojih pjevačkih heroja. Velika je čast što sam snimio s njim pjesmu i nadam se da će izići u sljedećih 15 godina'', kaže Adi.

Da si i muški glazbenici međusobno dijele savjete o modnim kombinacijama na nastupima, dokaz je nova kolekcija u Adijevu ormaru.



''Inspiracija mi je bio novi frontmen Parnog valjka, Igor, pozdrav Igoru. Vidio sam kod njega na storyju neku dobru košulju i kako smo mi inače dobri prijatelji, pitao sam ga gdje je nabavio košulju. On me malo usmjerio i naručio sam 300 košulja, hehe'', otkrio je Adi.

Svaki nastup, druga košulja. A neke iz Adijeve kolekcije, kaže, uskoro ćemo imati priliku vidjeti i u Zagrebu.

