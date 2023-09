Matija Vuica o sljedećoj Hrvatici koju će obući u svoju vjenčanicu: ''Baš je slavna, čut će se sve...''

Povratnička revija dizajnera Zorana Mrvoša u prve je redove privukla brojne zvijezde. Svojim ženstvenim kreacijama ovog je puta dodao malo avangarde i rock'n'rolla. Alka i Matija Vuica, Nataša Janjić Medančić i Remi govore zašto obožavaju, odnosno, ne vole crnu, koja je glavna okosnica Mrvoševe nove kolekcije.

Nakon deset godina pauze u modni svijet vratio se dizajner Zoran Mrvoš.



''Toliko sam ga zazivala i to sam mu i rekla. Milijun prilika i milijun puta sam pomislila ''Joj, da je bar tu da posegnemo za njegovim kreacijama!'', komentirala je Nataša Janjić Medančić.



''Mrvoš spada u onu ekipu dizajnera koji su top, na mojoj listi top hrvatskih dizajnera'', dodala je Matija Vuica.



U novoj kolekciji Mrvoš je ostao vjeran sebi i svojem pomalo avangardnom izričaju. A nije teško primijetiti koja je boja glavna okosnica njegova dizajna.



''Mene stalno pitaju ''Zašto radiš crno?'' Jednostavno volim raditi crno i volim raditi monokromatski i uopće s neću prisiljavati raditi u boji. Ovako mi se najlakše izrazit. To rozo je u biti bila simbolika zato jer je bila suradnja sa udrugom ''Nismo same''. Ja sam dizajnirao taj jedan odjevni predmet za njih i to rozo odijelo je bilo posvećeno njima'', kaže Zoran Mrvoš.



A vole li slavne Hrvatice crno? Mišljenja su podijeljena!



''Crno je ziherica, zato je meni laknulo kad sam na pozivnici vidjela da je dress code crno i bijelo, pa je bilo ''OK, sad znam šta ću jer mi je sve crno, sa povremenim izletima u bijelo. Uh, ovo je sad totalno loše zvučalo…hahahaha...o bojama govorimo, o ničem drugom ne govorim'', priznala je Mirela Priselac Remi.



''Ja generalno crno ne volim i ne nosim crno, to mi je da za tim posežeš kao ne znaš se obući, nemaš šta za obući pa za crnim posegneš'', kaže Nataša.



''Crna boja zaista omogućava igru. Ona podnosi druge boje, ona podnosi detalje, ona otkriva, ona sakriva'', slaže se Tihana Harapin Zalepugin.



''Ja nekako recikliram svoje haljine. Nisam opterećena time da moram nositi nešto što nisam nikada obukla, volim iskombinirati stare stvari sa nečim novim, volim se igrati, za mene je moda igra'', rekla je Alka Vuica.



Svoju novu kolekciju haljina i vjenčanica priprema i Matija Vuica. Detalje još ne otkriva.



Koju slavnu Hrvaticu će za vjenčanje odjenuti uskoro?

''Ne smijem otkrit, ali je baš slavna! Hahahaha... Ništa ti neću reći, to je zakon neki poštivanja između sebe i kad to jedanput napravim, moj posao ode kvragu, ali ćut će se!'', rekla je Matija.



Uz modu i dileme što odjenuti, treba govoriti i o stvarnim životnim problemima žena. Ni fashion događanja ne prolaze bez diskusije o aktualnom problemu nasilja nad ženama kojem treba stati na kraj.



''Mislim da tu možemo s nekim pametnim zakonskim regulativama to probat svest na minimum i ohrabrit žene koje su pretrpjele bilo koju vrstu nasilja da pričaju o tome i onda kad izađu u javnost, da ih ne obeshrabrujemo nego da im damo bezuvjetnu podršku'', zaključila je Mirela Priselac Remi.



Modno osvješteno, ali i s humanitarnom notom za pomoć ženama, Zoran Mrvoš sada nastavlja svoj dizajnerski rad.



''Mislim da ću sad nastavit kontinuirano raditi, bilo je dosta pauze, idemo dalje!'', rekao je Mrvoš.

