Duško Lokin okrenuo novu stranicu u životu, ali bol zbog gubitka njegove Anuške ne prestaje: "Sve moje vezano je uz nju..."

Duško Lokin ni u 80. godini ne miruje. Pjevač je objavio novi album ''Ti samo ti'' i okrenuo novu stranicu u svojoj dugogodišnjoj karijeri jer o mirovini ni ne razmišlja. Mladenački duh i dobro zdravlje njegov su glavni pokretač. Koliko mu nedostaje supruga Anuška te koliko vremena provodi sa svojim unucima i praunukom, otkrio je Davoru Gariću za IN magazin.

Teško bismo prepoznali Duška Lokina na naslovnici njegova prvog albuma iz 1973. godine, no na ovom najnovijem ''Ti samo ti'' iz 2023., bez problema.

"Ja sam jako zadovoljan! Gle, ako ja nisam zadovoljan, kako će biti publika zadovoljna?! Hahaha! Dobro, tu sam subjektivan, ali ovog trenutka mogu samo reć da tih deset pjesama se radi pet godina, to nije preko noći ad hoc nastalo i svaka od tih pjesama je bila na puno radio postaja i televizijama, neke su čak bile i veliki hitovi", pojasnio je Duško.



S Duškom je na jednoj pjesmi s albuma zapjevala i Tereza Kesovija.

"Moram reć da je diva, vanserijska pjevačica. Ima šarma, ima snage, ima energije, što je najvažnije i dan danas. Ja se njoj divim, ja je obožavam", priznao je.

A koja je tajna to dvoje mladolikih 80 plus glazbenih legendi?

"Čovjek se s time rađa! Ne možeš sad ti to nešto, idem ja sad to... Ne, ne možeš! Ili si takav od rođenja ili nisi! Pa to su valjda geni! To je jedan život rekao bih i pomalo kontroliran! Moraš znati kad ćeš leći, kad ćeš jesti, kad ćeš piti i kad ćeš se napiti! Haha", poručio je Duško sa smješkom.



Novi Lokinov album nije mogao proći ni bez dueta koji je snimio s pokojnim Stavrosom.

"Stavros i ja smo prijatelji od 1986. ili1987. godine kad je on bio vrhunski bubnjar i muzičar svirao na mom albumu. Đorđe Novković je bio kompozitor, on je svirao, producent je bio Mato Došen, svi su pokojni nažalost, vrhunski ljudi, vrhunski muzičari. Tada smo se mi sprijateljili, a to je tog trenutka bilo važno jer on nije išao na fiksno da se plati, nego je išao na postotak, tako je čuvena ona njegova izjava da je kupio stan od Džuli, jel, što je istina, ali ja se nadam da je kupio stan i od nekoliko albuma mojih gdje je svirao bubnjeve", izjavio je Duško.



Lokin je ovaj album posvetio pokojnoj supruzi Anuški. Vrijeme prolazi, no bol ne jenjava.

"Nikad... Evo sad kad me pitaš. Vrijeme prolazi, bol ne prolazi. Sve moje vezano je uz nju, sve što imam, što volim najviše na svijetu, to su naša djeca, moja kćerka, moja unuka, praunuk, praunuka, sve je to vezano, kuća u kojoj živim... Svi me pitaju zašto ne ideš u Zadar, ne mogu. U Zadru jednostavno ne mogu biti. Sad sam bio sedam, osam dana s djecom, jedva sam čekao kada ću doći u Zagreb. Prevelika su sjećanja. Nadam se da će s vremenom bol proći, ali sjećanja nikad, to ne može iščeznuti. Slušam ja i druge ljude, bio je i rat, moram imati empatiju i prema tim ljudima, nisam ja jedini, kad njih slušam, onda znam što osjećaju. Ja to isto osjećam i uvijek ću osjećati. To je ljubav od 69 godina, od 17. godine dosad", priznao je pjevač.



Na bol na trenutak zaboravi kad stane na pozornicu i radi ono što najviše voli - zapjeva svojoj publici.

"Minimum dva puta mjesečno, više ni ne želim. Mislim da je meni to dovoljno da ja uz moju penziju, da ne kažem kolika je da mi se ljudi ne smiju. Kakva je takva je, dosta je da ja živim, ja uvijek živim skromno, ja nikad nisam pretjerivao u ničemu", priznao je.



Iako je ušao u deveto desetljeće, čini se da Lokin svoju glazbenu karijeru ne planira tako brzo umiroviti.

