Najljepša Hrvatica otkriva kako je svjetski izbor izgledao iza kamere i zašto modne piste želi zamijeniti nekretninama!

Studentica ekonomije i menagmenta iz Krapine Arijana Podgajski nosi i titulu Miss Universe Hrvatske, no ova najljepša Hrvatica nije uspjela izboriti finale tog svjetskog izbora. Otkriva nam kako je natjecanje Miss Universe svijeta izgledalo iza kamera, zašto ne odgovara na ljubavne ponude, ali i da su joj od modnih pista draže nekretninex. Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In Magazina!

''Mislim da riječima ne mogu opisati koliko je ovo bilo predivno iskustvo. Mogla bih ići svake godine, predivno sam se zabavila, predivna ekipa cura'', ovako je razgovor započela hrvatska predstavnica na Izboru Miss Universe svijeta.

Pogledaj i ovo Inspirirana našom baštinom Miss Universe Hrvatske predstavila nacionalnu haljinu koju će nositi na svjetskom izboru ljepote u New Orleansu

Krapinčanka Arijana Podgajski možda nije uspjela izboriti ulazak u TOP 16, no ima razloga biti ponosna.



''Nas je tamo bilo 86, u TOP ulazi samo 16, znači da je 70 cura, što je ogroman broj, bez plasmana. Ova godina je bila jedna od jačih godina, to nam je svima tamo rečeno. Stvarno je bilo upitno tko će ući, a tko neće ući, bilo je neizvjesno. Ja sam sretna na način na koji sam predstavila Hrvatsku, ponosna sam na sebe, ponosna sam na cijelo ovo iskustvo. Nemam za čim žaliti stvarno'', kaže Arijana.



Arijanina favoritkinja, Venezuelanka, ponijela je titulu prve pratilje, a pobjedu je odnijela atraktivna Amerikanka.



''Ona nažalost nije bila jedna od onih s kojima sam ja ostvarila kontakt, ali vjerujem da je pobijedila s razlogom. S Miss Venezuele sam bila u dobrim odnosima, evo upravo nosim njezin poklon koji nam je dala. Jako mi je slatko i simpatično, jako mi je draga, i kad sam navijala, navijala sam za nju'', otkrila je Arijana.



U oštroj konkurenciji presuđivale su nijanse. Osim besprijekornom vanjštinom, djevojke su žiri morale osvojiti i kratkim intervjuom.



''Mislim da je jako teško u osam minuta upoznati neku osobu, ja nisam neka osoba koja se otvara bilo kome, i možda je i to presudilo mom ulasku u top 16 jer nisam htjela ić u dubinu nekog svog života'', priča.



Miss Universe odavno nije samo izbor ljepote. Pobjednice dižu svoj glas u borbi da svijet bude bolje mjesto.



''Ja sam se generalno zalagala za mentalno zdravlje i napuštene životinje. To je definitivno ono za čime ja idem, i s čime se ja mogu posavjetovati. To je nešto čime bih se osobno ja bavila'', kaže.



Lijepa studentica zagolicala je maštu domaće javnosti pa joj u inbox stižu i brojne ljubavne ponude. Mnogi se pitaju je li njezino srce zauzeto.

''Naravno da nijedan intervju ne može proći bez tog pitanja, očekivala sam! ne, ne, slobodna sam! Slobodna sam'', kaže.



Na kakav ulet pada okrunjena ljepotica?



''Pa ima tu mnogo uleta, ali mogu reći da na još nijedan nisam pala, tako da ne znam koji bi to trebao biti. Mislim da je najbolje da upoznam osobu u živo, pa onda mogu nekako procijeniti, nego da to bude preko poruke, teško da bih odgovorila, ne znam tko si!'', kaže.



Arijani je sada fokus na fakultetskim obvezama, a već ima i skovan plan za budućnost.



''Nakon završetka faksa želim se baviti nekretninama, agent za nekretnine, to mi je želja već neko vrijeme, mislim da bih tu jako dobro mogla prosperirati. Voljela bih sad kad sam se vratila s izbora upisati tečaj španjolskog jer sam bila okružena samim latinama i dobro mi je išlo kad su me kao učile, pa sam se zainteresirala i za to, eto vidjet ćemo šta budućnost donosi'', kaže.

Nema sumnje, bit će to jedna od najljepših agentica nekretninama u Lijepoj našoj.

