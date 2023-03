Mejaši otkrili čime ih je šokirala obožavateljica, a i zašto su prasnuli u smijeh na Edinom vjenčanju: ''Velečasni je pitao Edu...''

Mejaši imaju novi hit intrigantnog naziva "Tko to tamo pjeva". U njegovu spotu glume i članovi obitelji. Što sve povezuje Edu i Nikolu, zašto su njihove punice zakon te zbog čega se na Edinu vjenčanju nisu mogli suzdržati od smijeha? Anja Beneta za In magazin je doznala i čime je Mejaše šokirala jedna obožavateljica.

Nova pjesma Mejaša zaraznog ritma, kojom najavljuju četvrti album, naziv dijeli s kultnim filmom iz 80-ih.

"Sam naziv pjesme asocira na film, ali nema nikakve veze sa filmom'', govori Nikola Bosilj.



"Naravno da je i nas asociralo na film, svi smo to gledali kad smo bili klinci i ona specifična scena. Ja bih samo mali hint ubacio - nismo mogli skroz zaobići to, ali evo, obratite pozornost samo malo na kraj pjesme, ništa drugo'', rekao je Edo Drakulić.

Nikoli je još jednom pripala redateljska palica. Glumce u videospotu pronašao je među članovima Mejaške proširene obitelji.

"Sestrin tast u ulozi big bossa. Onaj lik koji broji pare je naš dobar prijatelj i varaždinski umjetnik. Ona dva zaštitara, jedan nam je vozač, a drugi prijatelj kod kojeg gledamo utakmice'', otkrili su dečki.

Ulogu u spotu, već tradicionalno, dobio je i Denis Dumančić, koji se posljednjih godinu dana sa svojom gitarom Mejašima redovito pridružuje i na pozornici.

"Napokon se to deveto mjesto u kombiju popunilo, Denis je pristao ići s nama na svirke i mogu reći da smo zvukovno dobili još jednu ozbiljnost jer smo s jedne strane zadržali tamburašku postavu, a s dvije gitare to malo moćnije zvuči'', kažu.

''Bilo mi je zanimljivo da ja izvodim svoje pjesme, a da nisam pjevač da nisam frontmen nego da sam sa strane sviram gitaru, i pjevam backove i to mi je zanimljivo, stalno sam s njima...'', priča Denis Dumančić.

''Kad dođe svirati s nama na koncerte često se ljudi više slikaju s njim nego s nama...", otkrivaju dečki.

Ipak ni Mejašima, čiji je koncertni raspored pun, a krajem godine kreću i na prekooceansku turneju, obožavateljica ne nedostaje.

''Jedna familija nam je konstantno donosila, mama s dvije cure, tortu i kolače, svaki nastup u Sloveniji. Cura si je tetovirala Mejaši na ruci , aj rekoh ti nisi normalna jer to će ti ostati zauvijek ...", kažu.

Iznenađenje su dečki doživjeli i na Edinu vjenčanju, čije je, sigurno niste znali, krsno ime upravo Nikola.

"U jednom momentu je velečasni pitao Edu: Da li ti Edo uzimaš Nikolu, ups, Edo Nikola Mirelu...U tom momentu smo svi graknuli u smijeh'', prisjetili su se.

No Edu i Nikolu ne povezuju samo imena. Dečki su i istog horoskopskog znaka, rođendane slave dan za danom, a punice i jednog i drugog Mejaša bave se ugostiteljstvom.

''Moram reći da su i tast i punica ugostitelji, međutim tast puno više i češće kuha, valjda se punica neće ljutiti da kažem bolje. Fantastično se slažemo i da mogu birati drugačije, stvarno ne bi'', govori Edo.

''Sad reći da to nije sudbina, moja punica je nedavno otvorila pizzeriju i moja žena od onda ne kuha. Fino idemo tamo i svi siti idemo doma. Tako da punice su zakon'', zaključio je Nikola.

Zakon je i Nikolina kći Lara, koja se doslovno ne odvaja od mikrofona.

"Nevjerojatno, baš sam pričao s Edom, možda je to znak za pjesmu, počela je tko to tamo pjeva. Ja rekoh čekaj malo, od kuda ti to, ja sam jedanput, dva put pustio spot i odmah je ostalo djetetu u glavi'', priča Nikola.

Postoji li bolji dokaz od ovog da su Mejaši još jednom iz rukava izvukli hit.

"Dragi naši gledatelji i drage naše gledateljice , ako slučajno nioste znali tko to tamo pjeva, a dobra je fešta, e to bi mogli biti Mejaši !"

