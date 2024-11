Naš popularni chef vraća se u MasterChef, prisjetio se svojih kuhinjskih početaka: ''Čistio sam ribu i prao podove...''

U posljednjem izazovu MasterChef kuhinja postala je poprište intenzivnih izazova, kreativnih ideja i ponekih razočaranja. A razočarali su Josip i Iva. Naime, naći će se u stres testu, u kojem će ih dočekati Mate Janković. Ovaj se chef s našom ekipom prisjetio svojih početaka, a o svojem sudjelovanju u popularnoj kuhinji govori i Petar Marić.

Prošle su godine, pa čak i desetljeća, otkad je Mate Janković prvi put zakoračio u kuhinju. No svojih se početaka itekako dobro sjeća.



''Moji počeci su bili teški kao što su svi počeci teški. Sjećam se mojih prvih poslova - najgore u kuhinji ono što nitko ne želi tj. ono što svi moramo proći, počevši od čišćenja ribe i kojekakvih pranja podova, sve ono što jedan mladi kuhar trebao proć. Vi da bi sutra bili odgovorna osoba u kuhinji vi morate proć apsolutno svaki stadij vašeg profesionalnog rada.''



Gastronomija ga je vodila po Hrvatskoj, ali i svijetu.

''Ja mislim da sam imao jako lijepo kulinarsko odrastanje po brojnim opatijskim restoranima, jako dugo vani i upoznavanje drugih kultura. Na sve to gledam kao na nešto što me izgradilo u čovjeka koji sam danas.''



Mate Janković sada se nakratko vraća u kuhinju MasterChefa. Ovog puta dolazi u stres test te će prema njegovu receptu kandidati kuhati. A svakomu tko se odluči za ugostiteljstvo kao svoj put, reći će da je to daleko od glamura.

''Ako pokažu veliku volju i spremnost mogu potražiti mjesto u nekom od lokala gdje mogu napredovati i postići nešto u svom zanatu.''



Odlučan da postigne nešto u tom zanatu je Sinjanin Petar Marić. Ovaj student posljednji je napustio MasterChef kuhinju. A poskliznuo se na receptima posvećenim održivom kuhanju.



''Za mene MasterChef je definitivno promijenio moj pogled općenito i na život i na kuhanje. Sam ja, sam sad drugačiji, nije isti Petar koji je ušao u MasterChef i ovaj koji je izašao. Ne bih ovo nikad promijenio, opet bi.''



U show je ušao s djevojkom Anamarijom Šimićak. Oboje su bili spremni na rivalstvo u kuhinju.



''Najviše će mi naravno faliti moja Anamarija, koja je ostala u MasterChef kuhinji i nadam se da će se boriti do zadnje sekunde.''



Slastice su Petrova stvar stoga ne čudi da je upravo na jedan svoj neobičan desert najponosniji.



''Imam dva jela koju mogu istaknuti da su mi bila baš najbolja. Jedno je kad smo kuhali u parovima sa Doris kad smo i pobijedili. Moje jedno od prvih jela koje smo napravili desert od zelenih mahuna i maslinovog ulja, to mi je jedno od dražih jela.''

Pred kandidatima je još jedan stres test. A tko se neće proslaviti, ne propustite gledati u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV!

