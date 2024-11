Naša pjevačica zagrebačke ulice zamijenila je životom u rodnom Sinju: ''Svi misle da je dolje samo Bog, vjera, crkva, politika...''

Pjevačica Iva Ajduković odlučila je svoj život i karijeru nastaviti u rodnom Sinju, gradu koji je odabrala za podizanje obitelji. Njezin novi singl "Slagat ću" najavljuje novo glazbeno poglavlje, a našem Hrvoju Kroli otkrila je kako spaja obiteljski život i strast prema glazbi.

Iva Ajduković, ponosna Sinjanka, ponovno je osvojila srca publike. Nakon što je godinama živjela u Zagrebu, vratila se u svoj rodni Sinj, gdje gradi obitelj i karijeru. Njezin novi singl "Slagat ću" označava početak novog glazbenog poglavlja.



''Ja dugo nisam radila svoje pjesme pa sam se malo povukla, pa mogu reć da je nešto novo od mene jer sam sad zrelija, starija, iskusnija, pametnija. Tema je bliska svima svi smo imali nekad faze kad smo volili neke ljude, pa ih morali pustiti iz svog života za njihovu ili našu dobrobit ali se to moralo dogoditi. Svatko se može ponaći.''

Iva priznaje da je obitelj uvijek bila njezin oslonac. Sa suprugom Markom Marovićem, koji je glumio u spotu za pjesmu "Praštam ti", i kćerkicom Lucom, uživa u svakodnevnim sitnicama koje život čine ljepšim.



''Obitelj funkcionira zato šta imam veliku podršku imam podršku i od svekrve i od majke, roditelja, prijatelja tako da sve se stigne, ali dobra volja je ključ svega.''



Kćerkica Luce osvojila je maminu i tatinu pažnju, ali Iva priznaje da je ona pravi karakter. Vedrina i humor u njihovom domu ne nedostaju, a Luce svojom energijom donosi dodatnu radost u obitelj.



''Fizički je na muža, preslika. Ali ima moju kosu barem nešto kovrčavu. Karakterom je pola pola, ima moju drčnost, odgovori ti za 5 sekundi, nabaci ti da se izgubiš, ali ima tu njegovu i mekanost, finoću. Ma baš je dozirana'', smije se.



Iva je svoju prvu pobjedu odnijela upravo u Sinju, na natjecanju ''Mikrofon je vaš'', kada je imala samo sedam godina. Prisjeća se kako je kroz karijeru često nailazila na predrasude, ali uvijek je ostala vjerna svojim korijenima.



''Možda bi bila odvažnija u nekim stvarima. Ja sam bila nekada stigmatizirana zbog Sinja to je manja sredina i u ZG svi misle doli je samo Bog, crkva, vjera i politika. Mene su pitali x puta – od 16. godine živiš u Zagrebu pričaš sinjski? Pa pričam, ja sam se rodila tamo, bez obzira što sam provela pola života tamo ja ne mogu reći ''Kaj'' to meni nije prirodno da kažem.''



Uvijek nasmijana i puna života, Iva ne skriva planove za budućnost. Kaže da razmišlja o proširenju obitelji, ali prvo mora riješiti zdravstvene izazove.



''Kažu da imam problema sa nosom, ne mogu disati na lijevu nosnicu i to mi je izazivalo u prvoj trudnoći tahikardije srca. Ja 10 posto možda dišem na lijevu nosnicu i kaže mi Bruna Oberan kolegica iz benda da hrčem ne može ni žena više sa mnom spavat na gažama! Pa sam odlučila i njoj pomoć. Tako da ću to riješit u prvom misecu i onda ako budem imala tebi ću dati ekskluzivu!''



Vedra, simpatična i uvijek svoja, Iva Ajduković osvaja publiku pozitivnom energijom. Dok uživamo u njezinoj pjesmi ''Slagat ću'', već se veseli sljedećoj glazbenoj suradnji koja će, sigurni smo, ponovno oduševiti njezine fanove.

