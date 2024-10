Marijini obroci spašavaju živote: Upoznajte organizaciju koja hrani najsiromašniju djecu svijeta!

Osam tisuća djece svaki dan umire od gladi - poražavajuća je to slika svijeta u 21. stoljeću. Mnogi klinci u Hrvatskoj nevoljko odlaze u školu, a milijuni onih u najsiromašnijim dijelovima svijeta jedva čekaju da u nju utrče. Ondje će dobiti svoj jedini obrok u danu. Za sve je zaslužna hvalevrijedna organizacija Marijini obroci. Priču, zbog koje biste mogli zasuziti, donosi naša Anja Beneta za In magazin.

Još uvijek razmišljate o novom automobilu ili većem stanu? Vaše dijete ne nosi markiranu odjeću? Hej, probudite se! Na drugom kraju svijeta njihovi vršnjaci doslovno nemaju što jesti.



''Više od 67 milijuna djece je još uvijek gladno i ne ide u školu. Statistike pokazuju da više od 8 tisuća djece, zamislite 8 tisuća djece svakog dana umre. Ja vam sad govorim brojke, ali iza svake te brojke stoji ime i prezime djeta za kojim majka plače'', priča, Antonija Došlić, nacionalna koordinatorica Marijinih obroka Hrvatska.



"Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednog djeteta"- često je citirana misao velikog Dostojevskog. Na svu sreću postoje oni koji su s riječi odlučili prijeći na djela. Jedni od njih su Marijini obroci, globalni pokret čija je vizija svakom djetetu osigurati školski obrok.



"Na globalnoj razini djelujemo u 17 najsiromašnijih zemalja svijeta, osiguravajući obrok za više od 2,4 milijuna djece svakog školskog dana. Ove godine slavimo 15 godina Marijinih obroka Hrvatskoj. Imamo školsku kuhinju jednu u Ekvadoru, osam u Malaviju, pet u Beninu i 18 u Zambiji. S obzirom da ove godine proslavljamo 15 godina djelovanja Marijinih obroka u Hrvatskoj, imat ćemo dvije humanitarne večere 28.11. u Zagrebu i 29.11. u Slavonskom Brodu, pa svi koji mogu bili bismo zahvalni da nam se pridružite! ", pozvali su iz Marijinih obroka.



Samo 22 eura na godinu dovoljno je kako bi ova djeca svaki dan imala obrok u školi. Obrok koji često čini razliku između života i smrti.



"Mnoga djeca do škole pješače i po 10 kilometara, kod kuće nemaju ni jedan obrok i za mnogu djecu je taj školski obrok i jedini obrok u danu''.



Dok mnoga djeca u ostatku svijeta često nevoljko odlaze u školu, ovi mališani ne mogu dočekati da se za njih otvore školska vrata.



''U ruralnim sredinama je mentalitet roditelja takav da svoju djecu zadržavaju kod kuće, djeca moraju raditi na poljima ili moraju braniti usjeve od životinja, međutim ovaj obrok u školi ih privlači u učinoice gdje dobivaju osnovno obrazovanje koje će im danas, sutra pomoći da kao obrazovani ljudi pomognu svojim lokalnim zajednicama da izađu iz kruga siromaštva i taj obrok im daje nadu za bolju budućnost''.



Nemaju ništa, a opet imaju ono što mnogo bogatiji nikad neće imati. Plemenitu dušu koju im nitko ne može oduzeti.



''Nedavno je bila naša volonterka u Beninu. Nju se dojmila priča jednog djeteta koje je za vrijeme školskog obroka pojelo rižu, ali jaje nije pojeo. Kada ga je ona pitala zašto nije pojeo jaje, on je rekao da kod kuće ima malu sestru koja ne ide u školu, ali kući nemaju nikakvog obroka pa joj je on sačuvao to jaje da da sestri."



Humanost nema cijenu. No, nažalost, živimo u svijetu u kojem cijenu ima dječji život. Iznosi mizerna 22 eura na godinu.



"Svatko se može uključiti donacijom ili volontiranjem. Najjednostavniji način je da netko tko nas sada sluša, da ispriča o Marijinim obrocima jednom svom prijatelju, na taj način će proširiti priču i netko će saznati da malim iznosom od svega 22 eura može nekome djetetu osigurati bolju budućnost, močda čak i spasiti život."

Jer mali korak mijenja svijet nabolje. Zašto ga ne biste napravili i vi?

