Legendarni Teensi prisjetili su se zlatnog doba popularnosti, od tada je prošlo 25 godina!

Kao tinejdžeri primali su stotine pisama dnevno, obožavateljice su im dolazile pred kuću, a imali su i album sa sličicama. Riječ je o Teensima. Članovi benda i njihovi roditelji s našom Dijanom Kardum za In magazin prisjetili su se tog vremena. Kako je to izgledalo prije 25 godina te što se krije u pismima, pogledajte u prilogu In magazina.

Ovakvih pisama, u doba najveće popularnosti, na adresu Teensa stizale su stotine.



''I mama ih čita zamisli ti to. Mislim fora je bilo. Većina tih pisama ako se ne varam je dolazila na Danijelovu adresu, pa je to od Danijela brat najviše čitao i odgovarao. Pošto mi nismo glupo je reći ali stvarno smo bili zauzeti'', priča Zoran.



''Na početku je to bilo nekoliko pisama i to se onda stiglo odgovarati svakome ponaosob, ali nakon nekog vremena to je bilo i do 50 pisama dnevno i to je onda postalo stvarno nemoguće sve stići napisati'', priča Mauro Beni.



''Ja mislim da je 70% svih njih on znao osobno na kraju. Koliko je s njima bio u kontaktu'', priča Daniel.

''Iako smo dobivali pisma svako zasebno na svoje adrese, to je tada nije bilo poruka, nije bilo mobitela, cure su nas zvale na telefone fiksne'', priča Eugen.



''Znam da su zvali po noći isto često. Mama se morala budit noću

Pitali su gdje je sljedeći koncert, gdje sviraju'', kaže Zoran.

No nisu se samo pisala pisma. Imali su album sa sličicama, izlazili su redovito u novinama. A obožavateljice su čekale i ispred kuće.



''Cure su iz Zagreba pobjegle od doma i došle tu. I onda zvali smo im roditelje, prenoćili su kod nas. Kod nas su bile. Bolje da ih imamo na oku'', priča Gianna Beni.

Teensi ove godine obilježavaju 25 godina od prvog objavljivanja albuma tu je počela velika euforija. Koncerte su imali barem tri puta na tjedan. Ništa to ne bi bilo moguće bez potpore roditelja.

A Danijelov tata Gianni i tata Klaudije i Sandra, inače braća blizanci, vozili su ih po cijeloj Hrvatskoj.



''Trebalo je to sve izdržat. Pustit posao, 2-3 dana od posla bit odsutni i voziti ih. Većinom smo skupa išli, do Slavonije je daleko. Iz Splita recimo krenut za Slavoniju'', priča Gianni Beni.

Članova Teensa bilo je šest, no na koncertima možete vidjeti i, primjerice, brata bubnjarice Ines.

Krajem srpnja okupili su se u originalnoj postavi i održali koncert u Kastvu, koji je bio rasprodan u samo nekoliko dana. Prije nekoliko dana su se vratili na isto mjesto i ponovili uspjeh.

Pjesme, naravno, znaju i roditelji.

Pridružite se i vi. Jer vas Teensi čekaju u zagrebačkoj Tvornici 7. studenog.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Goran Navojec slavi 54. rođendan, a pogledajte kako se njegov izgled drastično mijenjao posljednjih godina!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Sanja Vejnović otkrila da bivšem mužu i dalje rado priprema njegovu omiljenu slasticu, ova torta mu je favorit!