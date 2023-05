Marco i Paula iskreno progovorili o emotivnom putovanju do trona: "Na kraju krajeva je pobijedilo i to naše prijateljstvo!"

Napetost i emocije sinoć su bile na vrhuncu! Izabrani su pobjednici treće sezone "Plesa sa zvijezdama", Marco Cuccurin i Paula Tonković osvojili su srca publike i s najviše glasova odnijeli pobjedu. Prve dojmove podijelili su s Lanom Samaržijom za IN magazin.

Napetost, isčekivanje, pomiješane emocije. Gledatelji su u superfinalu birali između Darije Lorenci Flatz i Marca Cuccurina i pobjednički trofej završio je u njegovim rukama!

"Iskreno, ne znam. Malo smo izgubljeni! Što god da kažem, reći ću krivo. Trebat će mi tjedni da se sve slegne, jednostavno mi je drago jer znam koliko smo radili, a to su stvarno mjeseci rada, sati i sati treniranja. Na kraju krajeva je pobijedilo i to naše prijateljstvo i mislim da je to baš lijepo", izjavio je Marco.

Teško je bilo odmah sabrati dojmove. Prošli su dugačak put kako bi došli do pobjede.

"Nisam imao samopouzdanje da ću doći do final. Bilo je tu puno talentiranih ljudi, a nekako što se sve više odmicalo, nada je bila ta koja te drži, ali najbolje je ići bez očekivanja. Onda se čovjek ne razočara, onda uživa, mi smo u svakom plesu i procesu uživali", priznao je.

I jedno je sigurno - ovaj influenser i njegova mentorica ništa ne bi mijenjali.

"Mislim da smo sa svime što smo napravili zadovoljni, apsolutno na svaki nastup ponosno gledamo", dodao je Marco.

Frani i Gabrieli izmaklo je superfinale, a Dariji i Ivanu pobjeda. No, Darija ovo će ostati nezaboravno plesno putovanje prepuno ponosa.

"Ja inače volim izazove u kojima ispituješ granice i ideš preko svojih granica. Zapravo nema takvih projekata puno i ovo je definitvno jedan takav. Jako sma zahvalna na prilici da sam mogla sudjelovati i da sam izdržala do kraja", izjavila je Daria.

Neka vam ples ostane dio svakodnevice i ostavi u njemu dašak svog nazaobilaznog glamura!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednicu "Plesa sa zvijezdama" iz publike je bodrio zgodni muž, za kojeg se udala lani nakon deset godina veze!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Oglasio se pobjednik "Plesa sa zvijezdama", preplavljen emocijama jedva je uspio sabrati dojmove!