Maja Šuput u dugogodišnjoj karijeri ima samo jedan neostvareni san: ''Pa voljela bih to...''

U novom videospotu za pjesmu ''James Bond'' Maja Šuput pokazala je svoje glumačko i plesno umijeće te nakon snimanja završila s ''muskulfiberom''. Dala je i uvid u svoj ormar i priznala da, usprkos desecima pari cipela, ipak ih nema dovoljno, a u dugogodišnjoj karijeri ima samo jedan neostvareni san. Koji? Saznao je naš Davor Garić za In magazin.

Nakon tri godine Maja Šuput objavila je novi videospot. U ''James Bondu'' zaplesala je flamenco i paso doble.



''Toliko me bolilo tijelo nakon snimanja tog spota da sam rekla ''Kaj je ovo, ja koja odradim tri noći bez problema?!''... Ali to je moj ples, moje skakanje. Ovdje sam se morala nešto izvijat...hjaooo, bolile su me trepavice! Ono sve, svaka kost! Stvarno sam se izvijala do besvijesti!'', priča Maja.



Pokazala je Maja da je stvorena za mjuzikl. Pjeva, pleše i glumi.



''A imala sam samo jedan mjuzikl, Footloose, ali sam bila glavna uloga, to ne smijemo zanemarit. Čekam svoju sljedeću ulogu! Pa voljela bih. Ta gluma je meni uvijek bila neostvareni dio u karijeri, ali kad si pjevač stalno nešto glumataš pred kamerom, pa lijevo pa desno! Iako je nama to prirodno i normalno, opet moraš malo glumatat!'', kaže.



Je li u stvarnom životu bliže Marilyn ili slavnom tajnom agentu?



''Mislim da sam kao pjevačica više Merlinka, a u nekom poslovnom svijetu sam James Bond!'', kaže.



Nije oduvijek plava. Na početku karijere bila je crvenokosa.



''To je kao bilo slatko i jednom sam, samo jednom se ofarbala u smeđe i sjećam se došla sam na svirku i da je čovjek rekao mojoj menadžeruici da on nije platio smeđu pjevačicu! Nikad neću zaboravit! Momentalno sam se ofarbala nazad, ne to nije to. Ne bumo se kruha najeli s ovom smeđom kosom. A i gledala sam slike s tog nastupa...''Kaj je ovo, koja je ova smeđa fleka!'', nije, ne. Plavo!'', kaže Maja.



Maja je ponovno spakirala kovčege i nebu pod oblake. Bloomov rođendan proslavit će uzbudljivim putovanjem.



''Jedan ćemo sad slavit na putu, bit će tako kako sam si ja to izorganizirala, a onda će sa svojim frendićima imati veliku proslavu kad se vratimo s puta, to sam isto organizirala. To sve stigneš organizirat kad si majka: 100 torti, 200 ljudi, 500 pozivnica. A šta će roditelji? Pa onda i roditelji i tako'', govori.



Posljednji u nizu poklona u Bloomovoj kolekciji je novi bicikl. Vjerovali ili ne, vozi ga i mama Maja.



''Al uglavnom on meni govori ''Mama, sjedi!'' Rekoh ''Ljubavi, ne!'' - ''Mama sjedni!'' Pa onda ja pedaliram. To trebaš vidjet, taj debakl!

Problem je kad tata sjedne. Uglavnom, veselo je'', priča Maja.



Dala je Maja i mali uvid u svoj walk-in ormar. Pozornost kradu cipele kojima se ne zna broj.



''Ako je koncert i ako ima pauze, znači da imam dva outfita, to su znači dva para cipela, a ak je svadba, presvučem se 4 puta, to je 4 para cipela. Pa kaj je tebi, ja u vikend iznosim 6 pari cipela. Ja zapravo nemam cipela, čovječe. Ja se idem obuć i ja nemam kaj obuć! Gariću, ja nemam! Klasična ženska priča, znaš ono. Ja jednom idem van i ja nemam šta obuć! Stvarno ljudi ja nemam šta obuć, a da ne kažem koliko sam puta to sve nosila - 100 put. Ja nemam šta obuć...'', kaže Maja.

hahha...



Uskoro se vraća i koncertima, a na playlisti bit će i novi singl.



''Sad čekam prvu svirku da odsviramo tog james Bonda uživo jer to je potopuno druga priča kad je live, kad je s bandom i publikom, onda doživiš kak to zvuči'', zaključila je Maja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput zbog sina leti na novu egzotičnu destinaciju, Bloom je sam otkrio gdje će slaviti rođendan: ''Vidio je više svijeta od mnogo ljudi''

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Bivša supruga našeg pjevača novim potezom nakon skandaloznog razvoda jasno je dala do znanja da s njim više ne želi imati nikakve veze!