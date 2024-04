Maja Šuput napokon otkrila kako na baš svakoj fotografiji izgleda svjetski: ''Ja imam posebne uvjete...''

Maja Šuput, Nina Badrić, Jelena Rozga, Tony Cetinski, Franka Batelić i cijela svita domaćih zvijezda slila se na crveni tepih rođendanske proslave najdugovječnijeg domaćeg ženskog magazina. Poznate su Hrvatice prošetale svoje najglamuroznije haljine i nakit, a naravno da je tamo bila i ekipa IN magazina. Koja se dama pojavila s plaštom i krunom na glavi zna Davor Garić.

Ovakvu ''gužvu u šesnaestercu'' na zvjezdanom crvenom tepihu Lijepa naša rijetko vidi. Nije se štedjelo na glamuru i šušuru, a svi su pogledi bili uprti u Maju Šuput. Kad joj je stilist namijenio i krunu, rekla je:

"Da nije malo previše? 'Ne! Tako ideš! Tako ti je super! Super ti je! Stavi si krunu ujutro i hodaj cijeli dan!' Jesi li ti lud? Da ide mu vrtić s krunom? Da!' Al nisam...hahaha"

Kažu obično da bi svaka žena trebala nositi onu nevidljivu krunu i osjećat se kao kraljica. Koliko često to Maja prakticira?

"Neee, ne prakticiram. Ti znaš da sam ja normalna. Dovoljna mi je ova vidljiva. Jednom godišnje, tu i na Supertalentu obavezno bude jedna krunidba i OK, to mi je dosta za moj ego", objasnila je Maja.

Franka Batelić izgledala je kao da je uhvaćena je u mrežu, kao najljepša sirena morska.

"Evo doslovno jesam, uhvaćena sam u mrežu koja je spašena iz našeg Jadrana", rekla je Franka.

Sandi Cenov, koji je s godinama sve veći i veći šarmer, na događaju je otkrij koja je njegova tajna.

"Pa valjda je do žene, ne znam. Ja bih rekao da me fino mazi i pazi. Moram priznat da se moja glazba sluša, ja imam puno svirki, autorskih prava i svega toga i onda živim vrlo opušteno i veselim se svakom novom danu. Valjda je to, evo ukratko", smatra Sandi.

Mia Begović na događaju je otkrila godi li joj kad je zovu glumačkom divom ili joj već ide na živce.

"Nikad to ne ide na živce! Ako radiš posao i ako te ne prepoznaju po onome što radiš, a posao ti je javan - nije dobro", rekla je Mia.

Nina Badrić se raspričala o svojem četveronožnom partneru, psu Totu, koji je postao prava zvijezda.

"Pa on je postao moj najbolji prijatelj, zaista. Svatko tko ima psa zna koja je to ljubav. Ne moram nikome ništa objašnjavat puno. predivan je, poseban je i naravno, ja svog psa volim najviše na svijetu kao svatko svog", kazala je pjevačica.

Miju Negovetić novinar je upitao je li joj draže kada uskoči u elegantnu seksi varijantu ili kad je neki frajer u TLZP.

"Dobro pitanje, ali oboje mi je jednako drago, moram priznat", odgovorila je.

Antonia Dora Plaško otkrila je kakva je atmosfera u backstageu showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"A definitivno nam nije dosadno, pogotovo meni, Miji i Luciju. Baš sam ovdje danas i s Mijom jer smo mi najmlađi i onda ima previše energije i kad se spoje te tri energije to je strava, malo idemo i drugima na živce", priznala je.

Bio je to rođendanski party najdugovječnijeg domaćeg ženskog magazina, a glavna urednica magazina Gloria otkrila je koja je tajna njihove dugovječnosti

"Pa ja bih rekla da je to nekakvo uzajamno povjerenje i poštovanje koje se gradi godinama, što s čitateljima, što s našim zvijezdama", smatra Vedrana Čarapović Propadalo.

"30. rođendan je zaista divan povod za slavlje, to su baš onako lijepe godine u kojima se spajaju i mladost i zrelost", poručila je voditeljica Dnevnika Nove TV Marija Miholjek.

"Štivo koje odmori mozak, da mašti na volju, pogledaš što ima novo iz mode, sve što žene vole pratit", govori voditeljica i reporterka Ema Branica.

Poznate Hrvatica na proslavi su otkrile i koliko često kliknu na članke o sebi.

"Ja znam da mi to nitko neće vjerovati, ali ako je recimo neka nova tema onda kliknem na prvi članak koji sam upiknula, ali onda ove druge ne jer su svi prepisali od ovog tko je prvi radio", kaže Maja Šuput.

"Negdje prođem samo kroz slike pa tekst kasnije pročitam, a kada znam da dam intervju onda volim vidjeti naravno jesam li nešto pametno rekla ili sam ispalila ponovno neku glupost", govori Nina Badrić.

"O sebi moram vam reći uopće ne prelistavam. Davno sam se odlučila da to ne. Imam osjećaj da je uvijek to priča o nekoj trećoj osobi, a ne o meni...hahaha..." smije se Danijela Martinović.

"Volim kad shvatim da nije klikbejt, nego da je stvarno nešto što sam ja rekla i da se nije izvuklo iz konteksta, evo to mi je najdraže", ističe Mia Negovetić.

A koliko posla u ženskim časopisima imaju računalni programi za uljepšavanje fotografija?

"Naravno da ćemo uljepšati jer mi ipak prodajemo iluziju i to je sasvim OK, ali ne prelazimo nekakvu granicu normale i tu jako, moram priznat, pazimo", govori Čarapović Propadalo.

"Ja imam posebne uvjete oko svojih fotografija. Ja tražim svog fotografa", kaže Maja Šuput.

"Imam svog stilistu, svog frizera, sve i svog fotografa tako da sam ja sigurna da će fotografije izaći koje ja želim", dodaje.

Suvišno je napominjati da je ovaj zvjezdani rođendanski party potrajao dugo u noć.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Član žirija MasterChefa koji napušta show nije mogao sakriti zahvalnost u emotivnoj objavi: "Malo je reći koliko vas cijenim i poštujem..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Matija Cvek uhvaćen u obiteljskom izlasku, pogledajte kako uživa sa samozatajnom partnericom i njihovom novorođenom kćerkicom!