Kći naše nogometne legende glumica je koja uspješno plovi kulinarskim vodama: ''Rado se sjetim majke i njenog kuhanja''

Glumica osječkog Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Gudelj kći je naše nogometne legende Ivana Gudelja, koja je krenula i kulinarskim vodama. Otvorila nam je vrata svojeg splitskog doma te otkrila od koga je naslijedila ljubav prema kuhanju, kako su joj imotski geni pomogli u novoj kazališnoj ulozi te na što nikada ne bi pristala u glumačkom svijetu.

Svima nam se barem jednom dogodilo da nam počnu rasti zazubice od različitih recepata i fotogenične hrane na društvenim mrežama. Jedan takav primamljiv profil vodi Ivana, kći nogometne legende Ivana Gudelja. Ljubav prema kulinarstvu prenijela joj je majka Mirjana, od koje je Ivana učila, upijajući znanje i eksperimentirajući okusima.

''Ostalo mi je nešto u sjećanju, to sada prebacujem u svoju kužinu. Rado se sjetim nje i njenog kuhanja. Voljela bi da je živa da možda zajedno nešto spremimo, ja ću to prenijeti na svoje kćeri pa se nadam da će one sutra meni nešto fino skuhati'', govori Ivana.

Ivanine kćeri Greta i Noemi pomažu joj u kućanskim poslovima, ali i one imaju svoju mini kuhinju, u kojoj se obožavaju igrati restorana. Kada je o hrani i kuhanju riječ, priznaje nam glumica, u njezinu slučaju ljubav ne ide kroz želudac.

''Muškarac me ne može osvojiti da je dobar u kužini, gledam neke druge kvalitete, ali možda je to zato što ja volim kuhati i ne bih željela da mi se miješa u kužinavanje. Može biti plus, ali ipak ti ostavi sve meni, ti ćeš probati, ali mi daj neke druge kvalitete. U svakom slučaju ne treba biti dobar kuhar da bi me privukao'', tvrdi.

Ivana svoje pratitelje osvaja jednostavnim i ukusnim jelima, a u opisu njezina profila stoji - kuhanje je kao ljubav, ili se predaj ili ne ulazi u to. Iako je njezin otac nogometna legenda, ona ne gaji strast prema sportu, već zdravim jelima.

''Sama sam sebi najveći kritičar, možda će zvučati egocentrično, ali najviše sama uživam u svojim jelima. Tata Gudelj se drži tradicionalne kužine, rijetko kada će nešto probati, a sestra Đana voli i s njom imam zajednički jezik'', otkriva.

Upravo joj je dijalekt rodnog kraja njezinih roditelja pomogao u pripremanju za novu ulogu Anđelije u predstavi ''Zakon Zagore''. Premijera će biti u njezinu rodnom Splitu, što je posebno veseli, s obzirom na to da već desetak godina živi i radi u Osijeku.

''Moji korijeni su imotski, odmah sam se sjetila svoje bake Mile kako govori, kako se ponaša i ona mi je bila velika inspiracija. Otišla sam u Imotski o svemu tome malo čavrljaviti. Imamo ja i ona jedan poseban odnos jer mi je ona uspomena na majku i često odem s curicama kod nje. Drago mi je da će moji imotski geni izaći u toj predstavi'', govori Ivana.

Mlada glumica priznaje kako se može zamisliti i u televizijskim i voditeljskim vodama. Ipak, najdraža joj je uloga ona koju će igrati cijeli život.

''Svaka čast kuhanju i glumi, ali mi je uloga majke nešto najljepše što mi se dogodilo u životu. U budućnosti se vidim prvenstveno kao dobar čovjek, kao dobra majka, kao žena koja je odigrala što širi dijapazon uloga, stvarno volim taj svoj posao'', govori Ivana.

Njezin posao nerijetko uključuje i fizičke transformacije, no priznaje da u glumi ipak ne bi pristala na sve:

''Ne bi se skidala, mislim da se neke scene mogu napraviti drugačije nego da se skineš kao od majke rođen. Sve ostalo zašto ne, odradiš i Ciao bella'', zaključila je Ivana.

